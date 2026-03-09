قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برتوكول تعاون بين جامعة قنا ومديرية الصحة لتعزيز خدمات طب الفم والأسنان

توقيع بروتوكول بجامعة جنوب الوادى
توقيع بروتوكول بجامعة جنوب الوادى
يوسف رجب

وقعت جامعة قنا، بروتوكول تعاون مع مديرية الصحة والسكان بقنا، انطلاقًا من الدور المجتمعى للجامعة وحرصها على تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء محافظة قنا، والارتقاء بالكفاءة العلمية والمهارية لأطباء الأسنان، بحضور الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة قنا، والدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا.

قال الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص جامعة قنا على تعزيز دورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من خلال دعم المنظومة الصحية بالمحافظة وتقديم الخبرات العلمية والعملية التي تمتلكها الجامعة، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

أضاف عكاوى، بأن البروتوكول يتضمن قيام جامعة قنا بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة اللازمة لتشخيص وإجراء التداخلات الجراحية وغير الجراحية لعلاج ومتابعة مرضى الفم والأسنان والوجه والفكين، إلى جانب التخصصات ذات الصلة، وذلك بجميع مستشفيات المحافظة، خاصة المستشفيات النموذجية والمستشفيات التي سيتم افتتاحها حديثًا.

وتابع رئيس جامعة قنا، كما يشمل البروتوكول تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للأطباء العاملين بمستشفيات مديرية الصحة، بهدف تطوير مهاراتهم ورفع كفاءتهم العلمية والعملية بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة قنا، وأيضا تقوم الجامعة بتوفير التخصصات الطبية المساندة اللازمة لاستكمال علاج مرضى جراحات الفم والوجه والفكين، وتوفر آلية للإبلاغ عن الحالات ومكان مجهز لمناظرة هذه الحالات والتجهيزات اللازمة لتقديم الخدمات العلاجية.

كما تضمن اللقاء، مناقشة أوجه التعاون المشترك بين جامعة قنا ومديرية الصحة في دعم مشروع تنظيم الاسرة، الى جانب المساهمة في المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة بما يسهم في تعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين وتوسيع نطاق الخدمات الوقائية والعلاجية داخل المحافظة.

وأعرب الدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا  والووفد المرافق، عن تقديرهم للتعاون المثمر مع جامعة قنا، مؤكدين أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو دعم القطاع الصحي بالمحافظة وتبادل الخبرات العلمية والطبية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

حضر مراسم توقيع البروتوكول كل من: الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي عبدالرحمن غويل، عميد كلية الطب، والدكتور أحمد طلعت تميرك، عميد كلية طب الفم والأسنان، والدكتور الطيب عبدالرازق، وكيل كلية طب الفم والاسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  والدكتورة سمر عاطف، وكيل مديرية الصحة، والدكتور عبد الله حمدي، مدير الطب العلاجى.

