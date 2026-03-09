قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علي جمعة يحذر من شبهة الفجر الكاذب: صوموا كما يصوم الناس ولا تصنعوا دينًا على الأهواء
مستقبل إيران بعد خامنئي.. مرشد بلا سلطات مطلقة وسط صراع نفوذ داخلي
10 آلاف جنيه رسوم تقديم الشيشة للزبائن فى المقاهي طبقا للقانون
غيابات الأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري
الخارجية الإيرانية: الخطط الأمريكية تستهدف تقسيم البلاد وإضعافها
20 صورة ترصد إنتظام الدراسة بالمدارس ..وتعليمات بتفعيل التقييمات على مدار الأسبوع
عمرو الليثي يكشف تفاصيل تسجيل مذكرات عادل إمام
مجموعة السبع تناقش الإفراج عن احتياطيات النفط الطارئة مع تجاوز سعر النفط 100 دولار
الصلاة أم الإفطار في رمضان؟.. الإفتاء: لا تصلي أولا لـ3 أسباب
التعليم: 3 نماذج مختلفة لكل مادة في الإمتحانات الشهرية..والتقييمات "في موعدها"
" الوزراء" يستعرض تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط على الأنظمة المصرفية
هيئة البث الإسرائيلية: أكثر من 400 صاروخ أطلقت من لبنان نحو دولة الاحتلال خلال 24 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة لشكاوى الأهالي.. ضبط سيارة تفرغ مخلفات صرف صحي بترعة في قنا

مخلفات صرف صحى
مخلفات صرف صحى

ضبطت الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، سيارة تقوم بإلقاء مخلفات الصرف الصحي في إحدى الترع بقرية "المخزن" التابعة لمركز قوص، مما يعد انتهاكًا جسيمًا للموارد المائية والصحة العامة.

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي على البيئة والمجاري المائية، وبمتابعة مستمرة من الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة، بإشراف الكيميائية أماني صلاح، مدير الإدارة، حيث تم رصد الواقعة وتحديد السيارة المخالفة.

وأوضحت أمانى صلاح، مدير الإدارة العامة لشؤون البيئة بقنا، بأنه بناءً على شكاوى الأهالي بقرية المخزن، الذين قاموا بالإبلاغ عن السيارة أثناء تفريغها الحمولة في المجرى المائي، تم التنسيق مع إدارة شئون البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، برئاسة الكيميائي محمد إسماعيل، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة لردع المخالفين.

وأكدت مدير الإدارة العامة لشؤون البيئة بقنا، أن حماية البيئة هي خط أحمر ومسؤولية تشاركية، لا تقتصر على الجهات الرسمية فقط، بل تمتد لتشمل وعي المواطن وحرصه على مقدرات وطنه.

وتهيب محافظة قنا، بالمواطنين ضرورة الاستمرار في أداء دورهم الرقابي والإبلاغ الفوري عن أي ممارسات بيئية خاطئة، مثل إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة في الترع والمصارف، والتخلص من النفايات في الأماكن غير المخصصة لها، وذلك لضمان الحفاظ على نظافة البيئة.

قنا مخلفات صرف صحي قوص شؤون البيئة ممارسات بيئية خاطئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحات المسجد النبوي

مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي

رابطة الاندية

إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد .. داوم عليها تحفظك أنت وأسرتك

الغندور

برافو رابطة الأندية...الغندور يثير الجدل بشأن جدول مباريات الزمالك

ترشيحاتنا

بيراميدز

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

بايرن ميونخ

نجم بايرن ميونخ يفتح الباب أمام انتقال محتمل إلى أرسنال

اتحاد السلة

صالة حلوان تستضيف مباريات تحديد المراكز من السابع إلى العاشر بدوري سيدات السلة

بالصور

لعزومة غير تقليدية.. طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك
طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك
طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

خايفة من العين.. بدرية طلبة بإطلالة رمضانية

بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح في رمضان

لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان
لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان
لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان

فيديو

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد