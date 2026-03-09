استجابة لشكاوى الأهالي.. ضبط سيارة تفرغ مخلفات صرف صحي بترعة في قنا

ضبطت الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، سيارة تقوم بإلقاء مخلفات الصرف الصحي في إحدى الترع بقرية "المخزن" التابعة لمركز قوص، مما يعد انتهاكًا جسيمًا للموارد المائية والصحة العامة.

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي على البيئة والمجاري المائية، وبمتابعة مستمرة من الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة، بإشراف الكيميائية أماني صلاح، مدير الإدارة، حيث تم رصد الواقعة وتحديد السيارة المخالفة.

وأوضحت أمانى صلاح، مدير الإدارة العامة لشؤون البيئة بقنا، بأنه بناءً على شكاوى الأهالي بقرية المخزن، الذين قاموا بالإبلاغ عن السيارة أثناء تفريغها الحمولة في المجرى المائي، تم التنسيق مع إدارة شئون البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، برئاسة الكيميائي محمد إسماعيل، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة لردع المخالفين.

وأكدت مدير الإدارة العامة لشؤون البيئة بقنا، أن حماية البيئة هي خط أحمر ومسؤولية تشاركية، لا تقتصر على الجهات الرسمية فقط، بل تمتد لتشمل وعي المواطن وحرصه على مقدرات وطنه.

وتهيب محافظة قنا، بالمواطنين ضرورة الاستمرار في أداء دورهم الرقابي والإبلاغ الفوري عن أي ممارسات بيئية خاطئة، مثل إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة في الترع والمصارف، والتخلص من النفايات في الأماكن غير المخصصة لها، وذلك لضمان الحفاظ على نظافة البيئة.