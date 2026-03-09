قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يوجه رسالة شكرا للشعب: انتم السند الحقيقي لمسيرة الوطن
مصر تعتزم تأسيس كيان استثماري ضخم موجه للسوق الأفريقية .. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا بضغط من صعود الدولار ومخاوف التضخم
بعد رفعه راية التحدي فى جلطة سراي.. هل تتحول تصريحات أوسيمين إلى واقع أمام ليفربول في القمة الأوروبية؟
الرئيس السيسي خلال احتفالات يوم الشهيد: القضية الفلسطينية تمثل جوهر النزاع فى الشرق الأوسط
الرئيس السيسي: خسرنا 10 مليارات دولار من إيرادات القناة بعد حرب غزة
الخارجية الإيرانية: إيران لم تشن هجمات على قبرص وتركيا وأذربيجان
الرئيس السيسي يحذر من محاولات إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الأفريقي
وكالة الأنباء اللبنانية: مصرع شرطي في شبعا خلال غارة إسرائيلية
قيمة ملف .. طلب إحاطة عاجل لحدث غريب في مكاتب الشهر العقاري
الرئيس السيسي: نرفض رفضًا قاطعًا أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
الرئيس السيسي: لا تسويات دون حوار ولا سلام بلا تفاهم يحمي الشعوب من ويلات الحروب
برلمان

10 آلاف جنيه رسوم تقديم الشيشة للزبائن فى المقاهي طبقا للقانون

تدخين الشيشة
تدخين الشيشة
معتز الخصوصي

حدد قانون المحال العامة رسوما لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه. 

رسوم الشيشة 10 آلاف جنيه 

وحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم الأرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".

غرامة 20 ألف جنيه 

فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو كل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات. 

ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم. 

ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك". 

قانون المحال العامة رسوم الشيشة المشروبات المأكولات

