رضوى الشربينى تخطف الأنظار بالقفطان البنفسجى

نشرت الاعلامية رضوى الشربينى ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت رضوى، فى الصور بإطلالة لافتة مرتدية قفطان باللون البنفسجى المطرز من منطقة الرقبة .

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز رضوى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد رضوى ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

وقد علقت الإعلامية رضوى الشربيني، على ظاهرة استخدام بعض الفنانين لقب «نمبر وان» على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدة أن الأهم في النهاية هو جودة العمل لا التنافس على الألقاب.

وقالت رضوى الشربيني في تصريحات تلفزيونية "عندنا مشكلة صغيرة إن كل واحد بيكتب إنه نمبر وان أو نمرة واحد، فإحنا مش عارفين لو كل الناس نمرة واحد، فمين نمرة 2"

وأضافت: " ترتيب الأرقام ليس هو الأهم.. مش مهم مين رقم 1 أو 2 أو 3، المهم إن العمل يكون جيد ويعجب الجمهور".