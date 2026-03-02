رضوى الشربيني تتذكر والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة

أحيت الإعلامية رضوى الشربيني ذكرى رحيل والدتها الخامسة بكلمات مؤثرة شاركتها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشرت رضوي الشربيني صورة برفقة والدتها الراحله و علقت كاتبه:

:الف رحمه و نور عليكي يا أمي.

وكان قد كشف الفنان ياسر جلال عن عرضه للإعلامية رضوى الشربيني بشأن مشاركته عمل فنى ولكنها ترفض لأنها مازالت متخوفة .

وقال ياسر جلال خلال مداخلته معها فى برنامج “هى وبس”الذى يذاع على قناة dmc : انا عايز اقول حاجة للجمهور على مفاجأة انا ورضوى الشربيني يا جماعة عندنا مشروع وكان عندنا مشروع وفنانة جسدته لكن رضوى خايفة من التمثيل بالرغم ان جالها عروض كتير من نجوم كتير يمكن اكبر مني .