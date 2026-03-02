قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كل الخيارات مطروحة.. جيش الاحتلال يلمح إلى اجتياح بري للبنان
بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال بسبب برنامج ليفل الوحش
إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة تستخدم قريبا قدرات جديدة في الحرب
«سلامتك تهمنا».. حملة للحد من المعابر غير الشرعية على قضبان السكك الحديدية | صور
أعرف إجابة أمير مرتضى منصور على سؤال ماذا تفعل لو أصبحت رئيسا للنادي الأهلي؟
برلماني: تحذيرات الرئيس السيسي من اتساع الصراع بالمنطقة تعكس إدراكا دقيقًا لمخاطر المرحلة
طهران تحت النيران.. سلاح الجو الإسرائيلي يقصف الاستخبارات الإيرانية وفيلق القدس
هجوم على ميناء جاسك جنوب إيران واندلاع النيران في 100 قارب صيد
إيران خاطب الأمم المتحدة ووزراء خارجية العالم بشأن "جرائم الحرب" الأمريكية والإسرائيلية
الجيش الكويتي يعلن استشهاد رقيب في القوات البحرية بسبب الضربات الإيرانية
موعد ومكان عزاء زوج الفنانة نور اللبنانية
وسط أجواء من السكينة.. آلاف المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر
فن وثقافة

رضوى الشربيني تتذكر والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة

رضوي الشربيني ووالدتها
رضوي الشربيني ووالدتها
ميرنا محمود

أحيت الإعلامية رضوى الشربيني ذكرى رحيل والدتها الخامسة بكلمات مؤثرة شاركتها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشرت رضوي الشربيني  صورة برفقة والدتها الراحله و علقت كاتبه:
:الف رحمه و نور عليكي يا أمي.

وكان قد كشف الفنان ياسر جلال عن عرضه للإعلامية رضوى الشربيني بشأن مشاركته عمل فنى ولكنها ترفض لأنها مازالت متخوفة .

وقال ياسر جلال خلال مداخلته معها فى برنامج “هى وبس”الذى يذاع على قناة dmc : انا عايز اقول حاجة للجمهور على مفاجأة انا ورضوى الشربيني يا جماعة عندنا مشروع وكان عندنا مشروع وفنانة جسدته لكن رضوى خايفة من التمثيل بالرغم ان جالها عروض كتير من نجوم كتير يمكن اكبر مني .

رصوي الشربيني والده رضوي الشربيني اخبار رضوي الشربيني اعمال رضوي الشربيني

جريمة هزّت بورسعيد

‫ غيرة وخلافات أسرية.. قصة مقـ.ـتل عروس بورسعيد بمنزل خطيبها

جريمة تهز بورسعيد

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيب المتهمة بإنهاء حياة فاطمة في دائرة الاتهام

إسرائيل تدخل مرحلة مصيرية

إسرائيل تدخل مرحلة مصيرية.. منجمة تتوقع تطورات بين إسرائيل وإيران

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة.. حيل عبقرية

اتنين غيرنا الحلقة 13.. آسر ياسين في ورطة بسبب دينا الشربيني

سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس 2018 المستعملة| صور

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي.. أسرار بسيطة تخليها طرية ومليانة عصارة

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

