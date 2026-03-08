تموين قنا: ضخ 30 ألف أسطوانة بوتاجاز بكافة مراكز المحافظة |صور

شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والدقيقة لأعمال توزيع اسطوانات البوتاجاز بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مؤكدًا أهمية التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع الاستراتيجية.

وقال المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إنه تم اليوم ضخ 30 ألف اسطوانة بوتاجاز لتغطية احتياجات جميع المراكز والمدن، وأن عمليات الضخ تمت وفقاً لخطة توزيع زمنية ومكانية تستهدف المناطق الأكثر احتياجاً.

وأكد وكيل وزارة التموين بقنا، أن الحالة التموينية فيما يخص قطاع المواد البترولية مستقرة تماماً، وهناك مخزون استراتيجي كافي يلبي الطلب المتزايد خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الاسطوانات متوفرة بشكل طبيعي في كافة المستودعات والمنافذ الرسمية.

وأهابت مديرية التموين، بالمواطنين بالاتصال حال وجود أي نقص فى سلعة أسطوانات البوتاجاز بأي منطقة بالمحافظة، وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو محاولات لرفع الأسعار عن السعر الرسمي، وذلك عبر الاتصال بالأرقام المخصصة لشكاوى التموين أو غرفة عمليات المحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

للإبلاغ على المخالفات التموينية عبر الأرقام التالية:

0963334927

0963339548

0963338137

إدارة تموين أبوتشت 01119562857

إدارة تموين فرشوط 01009724241

إدارة تموين نجع حمادي 01093269055

إدارة تموين دشنا 01026080201

إدارة تموين بندر ومركز قنا 01067774799

إدارة تموين قفط 01017093474

إدارة تموين قوص 01031363930

إدارة تموين نقادة 01000601601

إدارة تموين الوقف 01159265814