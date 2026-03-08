خلال اجتماع مجلس الوزراء.. محافظ قنا يؤكد متابعة يومية للأسعار لضبط الأسواق

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، إعداد تقارير يومية ترصد حركة الأسعار في المحال التجارية وأسواق الجملة "خضار، فاكهة، سلع غذائية"، و رصد أي نقص في السلع الأساسية والتنسيق الفوري مع وزارة التموين لسد العجز، والتوسع في المنافذ وتفعيل المبادرات الحكومية والمعارض الاستهلاكية، وزيادة انتشار المنافذ الثابتة والمتحركة مثل منافذ "أمان"، لتصل بالخصومات إلى القرى والنجوع.

جاء ذلك على خلفية اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد اليوم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك لبحث آليات السيطرة على الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار عادلة.

ووجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، برفع درجة الاستعداد بمديرية التموين وكافة الجهات الرقابية بمراكز المحافظة التسعة، مؤكدًا عدم التهاون ولن يتم السماح بأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع الإستراتيجية.

وشدد محافظ قنا، على ضرورة تكثيف التنسيق بين مديريات التموين، والطب البيطري، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة. وإلزام التجار بوضع ملصقات الأسعار على كافة السلع بوضوح لمنع التلاعب.

وحضر الاجتماع من مقر ديوان عام المحافظة، كل من: الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وحسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا.