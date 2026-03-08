قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس التعاون الخليجي يُطالب بدعم مشروع القرار الخليجي للتنديد بالهجمات الإيرانية
مسئول إماراتي يكشف حقيقة تورط بلاده في الهجوم على محطة تحلية مياه في إيران
اعتداء بسـ.ـاطور على سيدة أمام منزلها في الغربية| وشاهد عيان: الضحية ما زالت في حالة حرجة
البترول: إيثيدكو حققت طفرة في الإنتاج الأخضر ومبيعات تجاوزت 5.7 مليار جنيه
قرار عربي طارئ يدين الهجمات الإيرانية وسط دعوة لتفعيل المادة 51
وزير الشباب: نولي اهتماما كبيرا بدعم أبطال الرياضة البارالمبية
بالأسماء.. مصرع سائق وإصابة 12 شخصًا في انقلاب أتوبيس على طريق طنطا – المحلة الزراعي
الحرب ترفع سعر صرف الدولار ليتخطى 52 جنيهًا فى البنوك
عراقجي: لا مؤشرات على سعي إيران لامتلاك صواريخ تستهدف الولايات المتحدة
آخر موعد لصرف 400 جنيه منحة التموين.. استعلم عن بطاقتك
مواجهات قوية في ربع نهائي دوري سوبر السلة .. تعرّف على المباريات والمواعيد
غادة إبراهيم: عمري ما شفت أحمد العوضي وشائعة طلبه إيدي للجواز «مفبركة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مجمع إعلام قنا يناقش تعزيز وعى الشباب بأهمية الأمن القومي

ندوة مجمع اعلام قنا
ندوة مجمع اعلام قنا
يوسف رجب

نظم مجمع إعلام قنا ، بالتعاون مع المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بقنا ، ندوة بعنوان "تعزيز وعى الشباب بأهمية الأمن القومى"، ضمن توجيهات قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور أحمد يحيى، رئيس القطاع، لتوعية المواطنين بقضايا الأمن القومى للحفاظ على التماسك والاستقرار المجتمعى. 

أقيمت فعاليات الندوة بقاعة المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بقنا، حاضر فيها اللواء أسامة منصور شيبه، خبير أمنى، وبحضور الإعلامى يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، والدكتور خالد صلاح، عميد المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بقنا، والدكتور نصر بركات، وكيل المعهد، وأدارها عصام السيد بهلول، أخصائي إعلام بالمجمع.

قال اللواء أسامة شيبه، خبير أمنى، إن الاهتمام بالشباب أمر هام للغاية، وتوعيتهم بالقضايا المتنوعة والأحداث المحيطة ضرورة ملحة، لعدم استقطابهم أو تشويش أفكارهم من خلال الكيانات المعادية، وأن يكون لديهم من الوعي والفكر ما يمكنهم من التصدي لأي محاولات لزعزعة الاستقرار و محاولات تقسيم البلاد ونشر الفوضى كما حدث في البلدان العربية المجاورة التي تشهد حالة لا متناهية من الفوضى والحروب الأهلية، لذلك تحاول الدولة الاستثمار في الشباب والحفاظ عليهم من خلال مشروعات وبرامج متنوعة.

وأضاف شيبه، بأن الكيانات والدول التى تسعى لتخريب البلاد، لم تعد تعتمد أو تهتم كثيراً بالحروب التقليدية، فقد انتقلت إلى مرحلة جديدة وآليات مختلفة تسمى بحروب الجيل الرابع والخامس، والتى تعتمد على أدوات غير تقليدية لتدمير الشعوب من الداخل وإحداث حالة من الانقسام وعدم الاستقرار من خلف شاشات الكمبيوتر، من أبرزها مواقع التواصل الاجتماعى والشائعات والفتن الطائفية وإحياء النعرات القبلية ونشر المواد المخدرة بين الشباب.

الأمن أساس الاستقرار

 وأشار الخبير الأمنى، إلى أن مفهوم الأمن والأمان ركيزة إيمانية ووطنية متجذرة، حيث ورد ذكرها في القرآن الكريم والسنة النبوية باعتبارها أساساً للاستقرار والبناء، كما أن عقيدة المصريين الراسخة هي حائط الصد المنيع أمام تطور أشكال الصراع، التي انتقلت من الحروب التقليدية والجيل الثالث المعتمد على الطائرات والمدافع، إلى حروب الجيل الرابع والخامس "غير التقليدية" التي تستهدف تدمير الدول من الداخل دون مواجهة عسكرية مباشرة.

وأثنى شيبه، على قرار عودة وزارة الإعلام مرة أخرى في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتوترات ما يجعل وجود وزارة وكيان إعلامي قوي يتولى إدارة معركة الوعي أمر مهم للغاية لبث رسائل دقيقة ومواجهة التضليل خلال هذه الفترة الهامة من عمر الوطن، ومشيداً بدور الهيئة العامة للاستعلامات فى تبنى معركة الوعى والتصدى للشائعات واحتواء شباب من الخلال الفعاليات المتنوعة التى يتم تنظيمها.

الأمن القومي العربي


وأكد الخبير الأمنى، أن القيادة السياسية تبذل جهوداً حثيثة لتقديم فكر جديد ينهض بالدولة والتوعية بالقضايا القومية المصيرية ومن ضمنها ملف "سد النهضة"، كما أن الدولة المصرية تحمل على عاتقها حماية الأمن القومي العربي بالكامل كونه جزءاً لا يتجزأ من أمنها الخاص، رغم أخطاء بعض الحكام العرب التى كانت سببا في القواعد الأجنبية المنتشرة بدول الخليج وتبين بالدليل القاطع حاليا أنها عبء كبير على منطقتنا، كما حذر القادة المصريين منها على مدار السنوات الأخيرة.

وشدد شيبه، على ضرورة تنمية الانتماء الوطني والحفاظ على المكتسبات التي تحققت على أرض الواقع، مع التأكيد على أن الرجوع للمصادر الرسمية هو السبيل الوحيد للحصول على المعلومات الصحيحة، لأن الاستقرار والأمان هما السبيل الوحيد ليتفرغ المجتمع للعمل والإنتاج، بعيداً عن صراعات الوعي الزائف التي تهدف إلى نشر اليأس، مع ضرورة إطلاق صفحة رسمية متخصصة، تُعنى برصد الأكاذيب والرد عليها بشكل فوري، لضمان وصول الحقيقة للمواطن في وقتها، وتكثيف حملات التوعية بمخاطر حروب الجيلين الرابع والخامس لضمان حماية النسيج المجتمعي من الاختراقات الرقمية والظواهر الهدامة.

قنا مجمع إعلام قنا الأمن القومى الهيئة العامة للاستعلامات قطاع الإعلام الداخلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ممدوح عباس

لحل الأزمة المالية.. ممدوح عباس ينعش خزينة الزمالك بـ 170 مليون جنيه

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 86 ألف سلة غذائية ومساعدات إلى غزة

القومي للاتصالات

"القومي للاتصالات": حملة التوعية والتحذير من النصب الإلكتروني مستمرة

جانب من اللقاء

برنامج وللنساء نصيب يستعرض دعاء خليل الرحمن ولا تخزني يوم يُبعثون

بالصور

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

صورة من المؤتمر الصحفي
صورة من المؤتمر الصحفي
صورة من المؤتمر الصحفي

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة
..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة
..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

فيديو

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

صورة للقاء وزير الدفاع مع مقاتلي قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأنظمة القتالية العالمية لتأمين سماء مصر

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات الدفاع الجوي ويشيد بدورهم في حماية سماء مصر

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات الدفاع الجوي ويشيد بدورهم في حماية سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد