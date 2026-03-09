خايفة من العين.. بدرية طلبة بإطلالة رمضانية

شاركت الفنانة بدرية طلبة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام صورا جديدة لها.

وخطفت بدرية الأنظار بإطلالة رمضانية مرتدية قفطان باللون السماوى المطرز بالفضى ونسقت معها حقيبة يد صغيره علىً رسمة عين زرقاء.





وتتميز بدرية بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها.





وتعتمد بدرية ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

وأثارت الفنانة بدرية طلبة الجدل برسالة غامضة شاركها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و كتبت بدرية طلبة :أنا امرأةُ يُحارب الله عنها فلا ترهقوا أنفسكم في اذيتها .

وأصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها بتغريم المتهم بنشر شائعات ضد بدرية طلبة باشتراكها في عصابة التجارة بالأعضاء 20 ألف جنيه.

البداية عندما تقدم دفاع الفنانة بدرية طلبة ببلاغ إلى النيابة العامة ضد شخص، لاتهامه بنشر مقاطع فيديو مسيئة لموكلته.

وأوضح في بلاغه أن المتهم اعتاد نشر مقاطع فيديو بادعاءات أطلقتها التيك توكر مروة بنت مبارك، مستغلًا هذه المزاعم للإساءة إلى الفنانة والتشهير بها.

وكشف البلاغ أن المتهم نشر مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة وفاء عامر خلال قيامها بعمل إنساني، إلا أنه وضع عنوانًا مضللًا للمقطع تحت اسم “الولد ضاع”.