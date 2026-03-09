قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو الليثي عن عادل إمام: عمي من اكتشف الزعيم
علي جمعة يحذر من شبهة الفجر الكاذب: صوموا كما يصوم الناس ولا تصنعوا دينًا على الأهواء
مستقبل إيران بعد خامنئي.. مرشد بلا سلطات مطلقة وسط صراع نفوذ داخلي
10 آلاف جنيه رسوم تقديم الشيشة للزبائن فى المقاهي طبقا للقانون
غيابات الأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري
الخارجية الإيرانية: الخطط الأمريكية تستهدف تقسيم البلاد وإضعافها
20 صورة ترصد إنتظام الدراسة بالمدارس ..وتعليمات بتفعيل التقييمات على مدار الأسبوع
عمرو الليثي يكشف تفاصيل تسجيل مذكرات عادل إمام
مجموعة السبع تناقش الإفراج عن احتياطيات النفط الطارئة مع تجاوز سعر النفط 100 دولار
الصلاة أم الإفطار في رمضان؟.. الإفتاء: لا تصلي أولا لـ3 أسباب
التعليم: 3 نماذج مختلفة لكل مادة في الإمتحانات الشهرية..والتقييمات "في موعدها"
" الوزراء" يستعرض تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط على الأنظمة المصرفية
الخارجية الإيرانية: الخطط الأمريكية تستهدف تقسيم البلاد وإضعافها

هاجر ابراهيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل ، عن "الخارجية الإيرانية" أن الخطط الأمريكية تستهدف تقسيم البلاد وإضعافها.

واختار مجلس خبراء القيادة في إيران مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، لخلافة والده في منصب الزعيم الأعلى للجمهورية الإسلامية، في خطوة تعكس استمرار هيمنة التيار المحافظ المتشدد على مفاصل السلطة في البلاد.

وجاء اختيار مجتبى خامنئي، البالغ من العمر 56 عاما، بعد أكثر من أسبوع على مقتل والده في غارة جوية وقعت في سياق الحرب الدائرة في المنطقة، وهو حدث شكل منعطفا سياسيا كبيرا داخل إيران، وأعاد طرح مسألة خلافة المرشد الأعلى على نحو عاجل.

وأوضح عضو مجلس خبراء القيادة محسن حيدري، في مقطع فيديو متداول، أن اختيار المرشح استند إلى توجيهات سابقة لعلي خامنئي كان قد شدد فيها على أن الزعيم الأعلى لإيران يجب أن يكون "مكروها من قبل العدو". 

وأضاف حيدري، في حديثه عن مجتبى خامنئي: "حتى الشيطان الأكبر، في إشارة إلى الولايات المتحدة، ذكر اسمه"، معتبراً أن ذلك يعكس طبيعة المواجهة بين إيران وخصومها.

وفي المقابل، عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موقف سلبي من المرشد الإيراني الجديد، إذ وصفه في تصريحات سابقة بأنه "شخصية ضعيفة".  

