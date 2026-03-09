الرئيس السيسي: نرفض رفضًا قاطعًا أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لا سلام بلا عدل.. ولا استقرار بلا دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، ونرفض رفضا قاطعا أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه فهذا خط أحمر لن تسمح مصر بتجاوزه أبدا.

وأضاف الرئيس السيسي، أن الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكل محطة فارقة في تاريخ هذا الصراع.

وتابع :نؤكد اليوم رفضنا القاطع لأي محاولات للالتفاف على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أو تعطيله".



وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم عدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، وقال الرئيس نجتمع اليوم فى مناسبة سنوية غالية، على قلوب المصريين جميعاً، نحتفل فيها بيوم الشهيد؛ ذلك اليوم الذى لا يجسد مجرد ذكرى عابرة، بل يجدد فى نفوسنا، معانى الامتنان والعرفان والوفاء، ويُحيى فى ضمائرنا، قيم البذل والتضحية والفداء إنه يومٌ نُخلد فيه ذكرى رِجَالٍ؛ صَدَقُوا مَا عاهدُوا اللهَ عَليهِ، فقدموا أرواحهم الطاهرة فداءً للوطن، مؤمنين بأن الوطن أمانة، والحفاظ عليه شرفٌ، والشهادة فى سبيله مجدٌ.

لقد جاد الشهداء بحياتهم، دفاعاً عن تراب هذا الوطن، وحفاظاً على كرامته، وضماناً لأمنه، وصوناً لاِستقراره، ليبقى شامخاً قوياً، قادراً على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وساعياً إلى رسم المستقبل المنشود؛ للشعب المصرى العظيم.



وأوضح أن مصر وهى تحتفى بذكرى شهدائها، تجدد عهدها لأسرهم الكريمة، بأنهم فى القلب والوجدان، وأن الوطن سيظل وفياً لهم، محافظاً عليهم، فخوراً بتضحياتهم على مدار الأيام والسنين، فطريق الشهادة ممتد، وأهل مصر فى رباط مستمر، من أجل الحفاظ على حقوق بلدنا، ومقدرات شعبنا من أطماع الباغين وحقد الموتورين.

