جيش الاحتلال الإسرائيلي: دمرنا 16 طائرة نقل تابعة لفيلق القدس الإيراني قرب مطار طهران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنهم دمروا أكثر من 16 طائرة نقل تابعة لفيلق القدس الإيراني قرب مطار طهران، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

واختار مجلس خبراء القيادة في إيران مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، لخلافة والده في منصب الزعيم الأعلى للجمهورية الإسلامية، في خطوة تعكس استمرار هيمنة التيار المحافظ المتشدد على مفاصل السلطة في البلاد.

وجاء اختيار مجتبى خامنئي، البالغ من العمر 56 عاما، بعد أكثر من أسبوع على مقتل والده في غارة جوية وقعت في سياق الحرب الدائرة في المنطقة، وهو حدث شكل منعطفا سياسيا كبيرا داخل إيران وأعاد طرح مسألة خلافة المرشد الأعلى على نحو عاجل.

وأوضح عضو مجلس خبراء القيادة محسن حيدري، في مقطع فيديو متداول، أن اختيار المرشح استند إلى توجيهات سابقة لعلي خامنئي كان قد شدد فيها على أن الزعيم الأعلى لإيران يجب أن يكون "مكروها من قبل العدو".

وأضاف حيدري في حديثه عن مجتبى خامنئي: "حتى الشيطان الأكبر، في إشارة إلى الولايات المتحدة، ذكر اسمه"، معتبراً أن ذلك يعكس طبيعة المواجهة بين إيران وخصومها.

وفي المقابل، عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موقف سلبي من المرشد الإيراني الجديد، إذ وصفه في تصريحات سابقة بأنه "شخصية ضعيفة".

وقال ترامب في مقابلة مع موقع "أكسيوس" الأسبوع الماضي: "نريد شخصا يجلب الانسجام والسلام إلى إيران"، محذرا في الوقت نفسه من أن الزعيم الإيراني الجديد "لن يبقى طويلا" إذا لم يحظ بموافقته.







