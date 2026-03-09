قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

الزمالك يخطط لتمديد عقد أحمد فتوح

أحمد فتوح
أحمد فتوح
عبدالله هشام

يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك لتمديد عقد أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول خلال الفترة المقبلة بعد تألقه مع الفريق.

وقدم أحمد فتوح أداء مميزا مع الزمالك خلال الفترة الماضية ليصبح ضمن اختيارات حسام حسن في منتخب مصر استعدادا لكأس العالم.

ويسعى نادي الزمالك لتمديد عقد أحمد فتوح لمدة إضافية بعد تألقه ومساهمته في وصول الفريق للمركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري.

في سياق أخر قرر مسؤولو الكرة بنادي الزمالك نقل تدريبات الفريق الأول لكرة القدم من ستاد الكلية الحربية لـ ستاد المقاولون استعدادا لمواجهة إنبي.

وجاء القرار بسبب إقامة مباراة النادي الأهلي وطلائع الجيش على نفس الملعب في توقيت تدريبات الزمالك.

ويواجه الزمالك نظيره إنبي في التاسعة والنصف مساء غدا الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري، في ختام مباريات المرحلة الأولى من بطولة الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة وذلك بعد فوزه على الاتحاد السكندري وذلك بفارق 3 نقاط عن الأهلي وبراميدز اللذان يملكان 40 نقطة ويتنافسان على المركزين الثاني والثالث بفارق الأهداف.

