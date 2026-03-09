مروان داوود يغيب عن إنبي أمام الزمالك بلقاء الدوري

يستعد نادي إنبي لمواجهة منافسه الزمالك غدا الثلاثاء في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن نادي إنبي الظهير الأيسر مروان داوود عن مواجهة الزمالك للإيقاف مباراة بقرار من رابطة الأندية وتغريمه خمسة آلاف جنيه لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة السابقة للفريق البترولي.

ويواجه الزمالك نظيره إنبي في التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري، في ختام مباريات المرحلة الأولى من بطولة الدوري المصري.

حقق فريق الزمالك فوزًا مثيرًا على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الـ 21 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة وذلك بعد فوزه على الاتحاد السكندري وذلك بفارق 3 نقاط عن الأهلي وبراميدز اللذان يملكان 40 نقطة ويتنافسان على المركزين الثاني والثالث بفارق الأهداف