أزمة في الزمالك بسبب أحمد حمدي.. وغموض حول مستقبله مع الفريق

تشهد أروقة نادي الزمالك حالة من الجدل في الفترة الأخيرة، على خلفية أزمة تتعلق بمستقبل لاعب الوسط أحمد حمدي، في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقده، إلى جانب غيابه المتكرر عن قائمة الفريق في المباريات الأخيرة.

مفاوضات متوقفة مع اللاعب

كشف الناقد الرياضي وليد هاشم أن ملف تجديد عقد أحمد حمدي لم يشهد أي تطورات خلال الفترة الماضية، رغم عقد أكثر من جلسة بين اللاعب والمدير الرياضي للنادي جون إدوارد.

وأوضح هاشم، خلال ظهوره مع الإعلامي محمد طارق في برنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد، أن اللاعب أبدى في البداية رغبة في الاستمرار داخل الزمالك، إلا أن المفاوضات توقفت دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

عروض محلية وخليجية تزيد الغموض

وأشار هاشم إلى أن أحمد حمدي يمتلك عرضين من أندية محلية، إضافة إلى عرض من أحد الأندية الخليجية، وهو ما يزيد من احتمالات رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة، في حال استمرار توقف مفاوضات التجديد.

سبب استبعاد أحمد حمدي من المباريات

في الوقت نفسه، كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الغياب المتكرر للاعب عن قائمة المباريات في الفترة الأخيرة يرجع في الأساس إلى أسباب فنية.

وأوضح المصدر، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال يرى أن اللاعب لم يقدم المستوى المطلوب خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع الجهاز لاتخاذ قرار باستبعاده مؤقتًا من بعض المباريات، بهدف منحه فرصة لاستعادة مستواه الفني.

وأضاف المصدر، أن اللاعب يُظهر أحيانًا حالة من الغضب عند استبعاده من المباريات، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار ابتعاده عن القائمة لفترة أطول، في ظل تمسك الجهاز الفني بضرورة التزام جميع اللاعبين بالتركيز والانضباط داخل الفريق.

الاستبعاد لا علاقة له بتجديد العقد

وأكد المصدر أن قرار استبعاد أحمد حمدي لا يرتبط بملف تجديد تعاقده مع النادي، مشيرًا إلى أن مفاوضات التجديد متوقفة بالفعل في الوقت الحالي بسبب تراجع مستوى اللاعب في الفترة الأخيرة.

تطورات إصابة عمرو ناصر

وفي سياق آخر، أشار هاشم إلى أن اللاعب عمرو ناصر يواصل برنامجه التأهيلي في الوقت الحالي، ومن المتوقع عودته للمشاركة في المباريات خلال الفترة القريبة المقبلة.

موقف الونش من مباراة إنبي

كما تطرق إلى موقف المدافع محمود حمدي الونش، مؤكدًا أن فرص لحاقه بمواجهة إنبي في الدوري تبدو ضعيفة، لكنه قد يكون جاهزًا للمشاركة في مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفيما يخص الملفات الإدارية، أكد أن إدارة الزمالك تعمل حاليًا على إنهاء أزمة إيقاف القيد المرتبطة بالحصول على الرخصة الأفريقية، من خلال التوصل إلى تسويات مع أصحاب المستحقات المالية لدى النادي.

وكشف أيضًا عن وجود مقترح بتولي رجل الأعمال ممدوح عباس إدارة شركة الكرة بالنادي، موضحًا أنه يرحب بالمساهمة في هذا الملف، لكن دون شغل أي منصب رسمي، نظرًا لظروفه الصحية.