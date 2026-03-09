قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: سنتخذ قرار إنهاء الضربات على إيران في الوقت المناسب
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس
الجنرال الذهبي.. 57 عاما على وفاة الفريق أول عبد المنعم رياض
كوريا الجنوبية ترفع مستوى التحذير بسبع دول في الشرق الأوسط
تقرير بريطاني : نحو 10 سفن تعرضت للهجوم في مضيق هرمز منذ إغلاقه
أسعار الغاز ترتفع مع تصاعد حرب إيران
انفجار خارج كنيس يهودي في بلجيكا
تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات
الدولار يقفز مع ارتفاع النفط وتصاعد المخاوف من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط
أزمة التصالح في مخالفات البناء.. تعديل تشريعي مرتقب لحل أزمة الأدوار المتوقفة على الصب
أزمة في الزمالك بسبب أحمد حمدي.. وغموض حول مستقبله مع الفريق
جيش الاحتلال الإسرائيلي: هاجمنا مصنعا لإنتاج محركات الصواريخ في إيران
أصل الحكاية

مجتبى خامنئي.. من هو المرشد الأعلى الجديد لإيران؟

ولاء خنيزي

أعلن مجلس خبراء القيادة الإيراني اختيار آية الله مجتبى خامنئي مرشدًا أعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية وقائدًا للبلاد، ليصبح ثالث من يتولى هذا المنصب منذ قيام النظام الحالي، خلفًا لوالده علي خامنئي.
وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن القرار جاء بعد تصويت داخل المجلس حاز خلاله مجتبى خامنئي على أغلبية كبيرة من الأصوات.

النشأة والبدايات

وُلد مجتبى حسيني خامنئي في 8 سبتمبر عام 1969 بمدينة مشهد شمال شرق إيران، وهو الابن الثاني للمرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، وأحد أفراد عائلته الستة. 

ويُنظر إليه في الأوساط السياسية الإيرانية باعتباره شخصية لها تأثير داخل الدائرة القريبة من مركز القرار، رغم قلة ظهوره في المشهد العام.

تعليمه الديني

أتمّ دراسته الثانوية في مدرسة العلوي الدينية في طهران، قبل أن ينتقل عام 1999 إلى مدينة قم، التي تُعد أحد أهم مراكز التعليم الديني الشيعي، لاستكمال دراسته في الحوزة العلمية.

ويُعد التحاقه بالحوزة في سن الثلاثين خطوة متأخرة نسبيًا مقارنة بالمسار المعتاد لطلاب العلوم الدينية الذين يبدأون دراستهم في سن مبكرة.

وخلال سنوات دراسته، تلقى دروسًا متقدمة في الفقه وأصوله على يد عدد من العلماء البارزين، من بينهم أحمدي ميانجي ورضا أستادي، إضافة إلى دروس تلقاها على يد والده علي خامنئي. واستمر في متابعة الدروس والبحث العلمي لأكثر من 17 عامًا.

بعيد عن الأضواء

ورغم ارتباط اسمه بعائلة حاكمة في إيران، حافظ مجتبى خامنئي على حضور محدود في الحياة العامة، إذ لم يتولَّ أي منصب رسمي في مؤسسات الدولة، كما لم يظهر كثيرًا في وسائل الإعلام، ولم تُنشر له سوى صور ومقاطع قليلة على مدار السنوات الماضية.

حياته العائلية

تزوج مجتبى من زهراء حداد عادل، وهي ابنة السياسي الإيراني غلام علي حداد عادل، الذي تولى عدة مناصب بارزة، من بينها رئاسة البرلمان الإيراني، إضافة إلى رئاسته أكاديمية اللغة والأدب الفارسي وعضويته في مجمع تشخيص مصلحة النظام والمجلس الأعلى للثورة الثقافية.

إعلان مقتل علي خامنئي

وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت، يوم الأحد الماضي، مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي إثر هجوم قالت إن الولايات المتحدة و"إسرائيل" نفذتاه.

وفي بيان رسمي، أدانت طهران الهجوم واعتبرته "جريمة كبرى"، مؤكدة أن ما جرى لن يمر دون رد. كما أعلنت السلطات حدادًا وطنيًا لمدة أربعين يومًا، إلى جانب تعطيل العمل الرسمي لمدة أسبوع، داعية الشعب الإيراني إلى التكاتف في مواجهة هذه الظروف.

خامنئي مجتبى خامنئي علي خامنئي إيران ايران

