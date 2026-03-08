تحذيرات صحية: غاز البوتاجاز يلوث الهواء داخل المنازل.. وهذه طرق الوقاية والحماية من الحوادث

يعد موقد الغاز (البوتاجاز الغاز) جزءًا أساسيًا من أي مطبخ، ويعتبر من ضروريات الحياة اليومية. ومع ذلك، كشفت تقارير حديثة أن هذه المواقد قد لا تكون آمنة كما يعتقد الكثيرون، إذ يمكن أن تصدر غازات ضارة تؤدي إلى تلوث الهواء داخل المنازل، وهو ما يجهله كثير من الناس.

لإلقاء الضوء على الموضوع، أوضحت الدكتورة بروندا MS، استشاري أول الطب الباطني في مستشفى أستر CMI، بنغالور، التأثيرات الصحية لمواقد الغاز (البوتاجاز الغاز) وطرحت حلولًا عملية للحد من مخاطره، بحسب تقرير أورده موقع OnlyMyHealth.

هل تلوث مواقد الغاز (البوتاجاز الغاز) الهواء الداخلي؟

أوضحت الدكتورة بروندا أن مواقد الغاز (البوتاجاز الغاز) قد تلوث الهواء الداخلي، حيث تطلق عند حرق الغاز ملوثات مثل ثاني أكسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون، ما يؤدي إلى تهيج الرئتين وزيادة مشاكل التنفس، خاصة لدى المصابين بالربو.

وأضافت:

"سوء التهوية يؤدي إلى تراكم هذه الملوثات داخل المنزل، وحتى عند إيقاف البوتاجاز الغاز، قد تحدث تسربات صغيرة للغاز تحمل مواد كيميائية ضارة. الأطفال وكبار السن أكثر عرضة لهذه التأثيرات."

وأشارت إلى أن استخدام شفاط هواء أو فتح النوافذ، بالإضافة إلى صيانة وتنظيف (البوتاجاز الغاز) بانتظام، يقلل من المخاطر ويجعل استخدام موقد الغاز أكثر أمانًا.

نصائح لتقليل تلوث الهواء الناتج عن مواقد الغاز (البوتاجاز الغاز)

قدمت الدكتورة بروندا مجموعة من الإجراءات البسيطة التي تقلل التلوث داخل المنزل:

الطهي في مطبخ جيد التهوية دائمًا.

استخدام شفاط الهواء أو المدخنة لتصريف الغازات إلى الخارج أثناء الطهي.

لتصريف الغازات إلى الخارج أثناء الطهي. فتح النوافذ والأبواب لتوفير تدفق مستمر للهواء النقي.

الحفاظ على نظافة موقد الغاز (البوتاجاز الغاز) وصيانته لضمان الاحتراق السليم.

وصيانته لضمان الاحتراق السليم. التحقق الدوري من تسرب الغاز ومعالجته فورًا.

تجنب استخدام موقد الغاز (البوتاجاز الغاز) لتدفئة الغرفة.

لتدفئة الغرفة. الطهي على نار منخفضة أو متوسطة لتقليل الانبعاثات الضارة.

الحد من وقت الطهي قدر الإمكان.

التأثيرات الصحية السلبية لمواقد الغاز

حذرت الدكتورة بروندا من أن استخدام البوتاجاز الغاز بدون تهوية مناسبة قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة:

تهيّج الرئتين وزيادة سوء الربو أو مشاكل التنفس الأخرى نتيجة انبعاث ثاني أكسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون.

وزيادة سوء الربو أو مشاكل التنفس الأخرى نتيجة انبعاث ثاني أكسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون. التعرض الطويل قد يزيد من خطر العدوى التنفسية ويقلل وظائف الرئة، خاصة لدى الأطفال.

ويقلل وظائف الرئة، خاصة لدى الأطفال. تسرب الغاز قد يسبب الصداع والدوار أو حتى التسمم في الحالات الشديدة، ويزداد الخطر عند الطهي على نار عالية أو في مطابخ سيئة التهوية.

وأكدت أن التهوية الجيدة واستخدام الشفاط وصيانة موقد الغاز تساهم بشكل كبير في تقليل هذه المخاطر.

مستويات ثاني أكسيد النيتروجين وخطورتها

أوضحت الدكتورة بروندا أن مواقد الغاز (البوتاجاز الغاز) قد تطلق مستويات غير آمنة من ثاني أكسيد النيتروجين، خصوصًا في المطابخ ذات التهوية الضعيفة. هذا الغاز يهيج الرئتين ويسبب السعال، ويزيد سوء الربو أو مشاكل التنفس، مع كون الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الأمراض التنفسية أكثر عرضة للأذى.

"تركيز الغاز يرتفع بسرعة إذا كانت النوافذ مغلقة ولم يُستخدم شفاط الهواء، ويزداد الخطر عند الطهي على نار عالية أو لفترات طويلة. التهوية الجيدة وصيانة موقد الغاز (البوتاجاز الغاز) تقلل هذه المخاطر وتجعل الهواء الداخلي أكثر أمانًا."

نصائح لحماية صحتك أثناء استخدام مواقد الغاز (البوتاجاز الغاز)

لتقليل المخاطر الصحية والحفاظ على سلامة العائلة، توصي الدكتورة بروندا بما يلي:

الطهي في مطبخ جيد التهوية دائمًا.

تشغيل شفاط الهواء أو فتح النوافذ لإخلاء الدخان والغازات.

الحفاظ على نظافة البوتاجاز الغاز وفحصه بانتظام بحثًا عن تسرب الغاز.

وفحصه بانتظام بحثًا عن تسرب الغاز. استخدام لهب منخفض أو متوسط لتقليل الانبعاثات الضارة.

عدم استخدام موقد الغاز لتدفئة الغرفة.

لتدفئة الغرفة. تخزين المواد القابلة للاشتعال بعيدًا عن موقد الغاز .

. الابتعاد عن الوقوف بالقرب من البوتاجاز الغاز أثناء الطهي، خاصة عند القلي.

أثناء الطهي، خاصة عند القلي. تعليم الأطفال البقاء على مسافة آمنة من موقد الغاز.