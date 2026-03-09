قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو الليثي عن عادل إمام: عمي من اكتشف الزعيم
علي جمعة يحذر من شبهة الفجر الكاذب: صوموا كما يصوم الناس ولا تصنعوا دينًا على الأهواء
مستقبل إيران بعد خامنئي.. مرشد بلا سلطات مطلقة وسط صراع نفوذ داخلي
10 آلاف جنيه رسوم تقديم الشيشة للزبائن فى المقاهي طبقا للقانون
غيابات الأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري
الخارجية الإيرانية: الخطط الأمريكية تستهدف تقسيم البلاد وإضعافها
20 صورة ترصد إنتظام الدراسة بالمدارس ..وتعليمات بتفعيل التقييمات على مدار الأسبوع
عمرو الليثي يكشف تفاصيل تسجيل مذكرات عادل إمام
مجموعة السبع تناقش الإفراج عن احتياطيات النفط الطارئة مع تجاوز سعر النفط 100 دولار
الصلاة أم الإفطار في رمضان؟.. الإفتاء: لا تصلي أولا لـ3 أسباب
التعليم: 3 نماذج مختلفة لكل مادة في الإمتحانات الشهرية..والتقييمات "في موعدها"
" الوزراء" يستعرض تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط على الأنظمة المصرفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الاعتداء على مسن وسط الشارع في نهار رمضان بالغربية..ما القصة؟

صورة من الاعتداء
صورة من الاعتداء
قسم المحافظات

اعتدى شخص، على رجل مسن في احد شوارع محافظة الغربية،  في نهار رمضان ،بالضرب بالأيدي والشوم دون معرفة الأسباب..

جهود مكثفة لكشف الواقعة

يكثف ضباط مباحث مديرية أمن الغربية صباح اليوم لكشف غموض واقعة الاعتداء علي عجوز مسن عقب عودته من صلاة الفجر في نهار شهر رمضان المبارك علي أيدي بلطجي مجهول الهوية بالأيدي والشوم بمنطقة شارع العباسي الجديد بمدينة المحلة الكبرى.

تفاصيل الواقعة 

وجاء ذلك عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك للواقعة الاعتداء في حق العجوز المسن ورصد إحدى الكاميرات ملابسات الواقعة وسط استغاثات أسرة الضحية للجهات التحقيق بسرعه التحرك وضبط الجاني مرتكب الواقعة.

 

سرعة ضبط المتهم 

جدير بالذكر أن مدير المباحث الجنائية أوصي بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة ولفيف من معاونيه لتحديد هوية مرتكب الواقعة لعرضه على جهات التحقيق.

https://youtu.be/QCTqJEP0Jp0

الغربية الاعتداء على مسن نهار رمضان طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحات المسجد النبوي

مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي

رابطة الاندية

إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد .. داوم عليها تحفظك أنت وأسرتك

الغندور

برافو رابطة الأندية...الغندور يثير الجدل بشأن جدول مباريات الزمالك

ترشيحاتنا

الأنبا عمانوئيل عياد

الأنبا عمانوئيل يمنح الدرجة الدياكونية للإكليريكي مكاريوس وهيب

وزارة العمل

العمل: منح 886 منشأة مهلة لتوفيق الأوضاع.. والتوصية بغلق 59 منشأة

جانب من الفاعليات

فريق هندسة عين شمس يحصد المركز الثاني بمسابقة اتحاد مصنعي الكابلات العرب

بالصور

لعزومة غير تقليدية.. طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك
طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك
طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

خايفة من العين.. بدرية طلبة بإطلالة رمضانية

بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح في رمضان

لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان
لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان
لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان

فيديو

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد