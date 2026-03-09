برلماني: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الصادرات من خلال تقديم حوافز تشجيعية

ثمن النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، تصريحات وزير الصناعة بشأن تحقيق مستهدف الدولة بالوصول بالصادرات غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030.



وأشار" سمير" في تصريح خاص لـ" صدى البلد" إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم الصادرات من خلال تيسير الإجراءات للمصدرين وتقديم حوافز تشجيعية، مؤكدًا أن هذا التوجه سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة .



جاء ذلك بعد أن أكد المهندس خالد هاشم، خلال مؤتمر جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن الدولة تستهدف الوصول بحجم الصادرات السلعية غير البترولية إلى نحو 99 مليار دولار بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة مساهمة الصادرات في دعم الاقتصاد المصري.