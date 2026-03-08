وزير الصناعة: نستهدف مضاعفة الصادرات غير البترولية لـ99 مليار دولار بحلول 2030

أكد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، أن الدولة تستهدف الوصول بحجم الصادرات السلعية غير البترولية إلى نحو 99 مليار دولار بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة مساهمة الصادرات في دعم الاقتصاد المصري.

وأوضح المهندس خالد هاشم، خلال مؤتمر جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية اليوم الأحد أن الصادرات السلعية غير البترولية حققت أداءً قويًا خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمتها نحو 49 مليار دولار، ما يعكس الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها القطاع الصناعي المصري وقدرته على التوسع في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والسياسات الداعمة لزيادة الصادرات، من بينها تعميق التصنيع المحلي، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات، بما يسهم في مضاعفة معدلات التصدير خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن تحقيق مستهدفات الصادرات بحلول عام 2030 يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي، وزيادة موارد النقد الأجنبي، وتعزيز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.