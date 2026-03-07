يعالج الحبوب والتجاعيد .. اكتشف طريقة استخدام النياسيناميد

يعد النياسيناميد من المواد التجميلية التي ذاع صيتها في السنوات الأخيرة لذا لجأت العديد من الشركات بإدخالها في منتجات عديدة.



ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك تحتوي معظم منتجات العناية بالبشرة على 5% من النياسيناميد أو أقل، ولكن قد تختلف النسب.

كيفية استخدام النياسيناميد

ابدأي ببطء وبتركيز منخفض إذا كانت بشرتك حساسة.

من المفيد غالبًا استخدام النياسيناميد مع منتجات أخرى للعناية بالبشرة لتحقيق أقصى استفادة منه وتشمل هذه المنتجات تركيبات مكافحة الشيخوخة التي تحتوي على:

مضادات الأكسدة

فيتامين ج

مرطبات تحتوي على السيراميدات

حمض الجليكوليك

حمض الهيالورونيك

الريتينول

بشكل عام، يمكن استخدام النياسيناميد مرة أو مرتين يومياً بعد تنظيف البشرة بلطف ضمن روتين العناية بالبشرة المعتاد ولتحقيق أقصى استفادة منه، يُنصح بوضع النياسيناميد بعد وضع مرطب.

يمكنكِ أيضاً مزج سيروم النياسيناميد مع مرطبكِ وتطبيقهما معاً على وجهكِ ورقبتكِ. أو جربي قناعاً للوجه يحتوي على النياسيناميد لترطيب البشرة وتجديدها بل يمكنكِ إيجاد النياسيناميد في بعض واقيات الشمس هذه الأيام لكن تأكدي من عدم استخدام الكثير من منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي عليه في وقت واحد.