إعفاء مستشفيات الجامعات الحكومية من رسوم الترخيص في هذه الحالة.. مشروع قانون
أحمد موسى يسلم جوائز العمرة للفائزين بمسابقة «نورانيات قرآنية» .. شاهد
الإسماعيلي: طارق العشري طلب الرحيل عبر مكالمة هاتفية ووافقنا
عقدة نيوكاسل.. مرموش يقود مانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
مرموش يسجل ثنائية .. مانشستر سيتي يطيح بـ نيوكاسل من كأس الاتحاد الإنجليزي
المنيا .. وزير الأقاف يعلن انطلاق الموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة عقب شهر رمضان
هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان
من تركيا إلى أصدقائنا الإيرانيين: نتفهم خروج صاروخ عن مساره.. ويجب ألا تغامروا مجددا
أحمد موسى: أحيي دول الخليج على إجراءات منع تصوير الضربات الإيرانية
يامال يقود برشلونة للفوز على بلباو وتعزيز صدارة الدوري الإسباني
مش عارفين نوصل لك.. أحمد موسى يبحث عن فائزة بجائزة برنامج نورانيات قرآنية
عربيتك القديمة هتبقى ذكية في عصر نظام "الترقية اللاحقة".. تعرف عليه ‏
مرأة ومنوعات

يعالج الحبوب والتجاعيد .. اكتشف طريقة استخدام النياسيناميد

فوائد النياسيناميد
فوائد النياسيناميد
اسماء محمد

يعد النياسيناميد من المواد التجميلية التي ذاع صيتها في السنوات الأخيرة لذا لجأت العديد من الشركات بإدخالها في منتجات عديدة.


ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك تحتوي معظم منتجات العناية بالبشرة على 5% من النياسيناميد أو أقل، ولكن قد تختلف النسب.

كيفية استخدام النياسيناميد

ابدأي ببطء وبتركيز منخفض إذا كانت بشرتك حساسة.

من المفيد غالبًا استخدام النياسيناميد مع منتجات أخرى للعناية بالبشرة لتحقيق أقصى استفادة منه وتشمل هذه المنتجات تركيبات مكافحة الشيخوخة التي تحتوي على:

مضادات الأكسدة
فيتامين ج
مرطبات تحتوي على السيراميدات
حمض الجليكوليك
حمض الهيالورونيك
الريتينول
بشكل عام، يمكن استخدام النياسيناميد مرة أو مرتين يومياً بعد تنظيف البشرة بلطف ضمن  روتين العناية بالبشرة المعتاد ولتحقيق أقصى استفادة منه، يُنصح بوضع النياسيناميد بعد وضع مرطب.

يمكنكِ أيضاً مزج سيروم النياسيناميد مع مرطبكِ وتطبيقهما معاً على وجهكِ ورقبتكِ. أو جربي قناعاً للوجه يحتوي على النياسيناميد لترطيب البشرة وتجديدها بل يمكنكِ إيجاد النياسيناميد في بعض واقيات الشمس هذه الأيام لكن تأكدي من عدم استخدام الكثير من منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي عليه في وقت واحد.

النياسيناميد فوائد النياسيناميد استخدامات النياسيناميد البشرة

عربيتك القديمة هتبقى ذكية في عصر نظام "الترقية اللاحقة".. تعرف عليه ‏

نظام الترقية اللاحقة
نظام الترقية اللاحقة
نظام الترقية اللاحقة

تحذير.. أطعمة شائعة على السحور قد تسبب الحموضة في رمضان

أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور

تحولت من الأفضل إلى الأسوأ.. لاندو نوريس ينتقد تعديلات سيارات فورمولا 1

لاندو نوريس
لاندو نوريس
لاندو نوريس

سوسن بدر: عمرو سعد وأحمد العوضي مكسرين الدنيا

يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر

