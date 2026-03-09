محافظ كفر الشيخ ونائبه يشهدان احتفالية يوم الشهيد بالمسرح المدرسي| صور

شهد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، احتفالية يوم الشهيد التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالمسرح المدرسي بمدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاها تلاوة ما تيسر من القرآن الكريم، ثم كلمة ترحيبية لوكيل وزارة التربية والتعليم، أعقبها عرض موسيقي لكورال طلاب التربية والتعليم، ثم تقديم المسرحية الوطنية «حضن بلدنا»، وفقرة عسكرية جسدت بطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة، تلاها كلمة المستشار العسكري للمحافظة.

في كلمته، أكد محافظ كفرالشيخ أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية عظيمة نستحضر خلالها بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، دفاعًا عن أمنه واستقراره، مشيرًا إلى أن مصر لا تنسى أبناءها الأوفياء الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء.

أضاف محافظ كفر الشيخ أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تولي اهتمامًا كبيرًا بأسر الشهداء والمصابين، تقديرًا لما قدموه من تضحيات غالية، مؤكدًا أن بطولات شهدائنا ستظل مصدر فخر واعتزاز للأجيال، وترسخ قيم الانتماء والولاء للوطن.