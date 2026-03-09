رفع المخلفات وإزالة الإشغالات.. حملات نظافة بشوارع قرى كفر الشيخ| صور

تابع المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، أعمال رفع كفاءة الشوارع والطرق العامة بقرية الحمراوي، وذلك بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، وفي إطار تحسين مستوى النظافة والبيئة العامة بالقرية.

وجاء تحت إشراف عبود الصيفي نائب رئيس المدينة لشؤون القرى، تنفيذ أعمال إزالة الأتربة المتراكمة على جانبي الأرصفة، ورفع المخلفات أولًا بأول، وإزالة أي إشغالات تعوق الحركة المرورية، إلى جانب رفع كفاءة الطرق بطريقي الحمراوي – شنو والحمراوي – القرضا، وشملت الاعمال محور 30 يونيو.

وأكد المهندس أحمد عيسى، استمرار الحملات اليومية لرفع كفاءة الشوارع والطرق بالقرى التابعة لمركز كفر الشيخ، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان الحفاظ على مستوى النظافة وتحقيق بيئة حضارية تليق بالمواطنين.