محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف بمصيف بلطيم.. صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أعمال تشغيل وتسوية طبقة السن بكورنيش مدينة مصيف بلطيم، وذلك تمهيدًا لأعمال الرصف ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، تحت إشراف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

يأتي هذا ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق الداخلية، وتحقيق السيولة المرورية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن مشروعات الرصف ورفع كفاءة الطرق تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، لما لها من دور حيوي في تحسين جودة الحياة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد.