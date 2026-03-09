قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير السياحة والآثار: المؤشرات ما زالت جيدة رغم التباطؤ النسبي.. ونعمل على تنشيط الحركة
مجموعة السبع الصناعية تناقش استخدام احتياطيات النفط لمواجهة تداعيات حرب إيران
رئيسة وزراء إيطاليا: اندلاع الحرب في إيران بسبب انهيار القانون الدولي
مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة
واشنطن بوست: فيديو يوثق تورط أمريكا في ضرب مدرسة إيرانية بصاروخ كروز
الرئيس السيسي يشاهد فقرة مؤثرة بعنوان حلم الشهيد.. فيديو
خالد الغندور يثير الجدل بسبب حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو في عيد الفطر
نادية مصطفى: شائعات الوفاة إساءة أخلاقية ويجب أن يُحاسب القانون أصحابها
تداعيات حرب إيران تصل لمصر.. الرئيس السيسي يوجه تحذيرًا عاجلًا
للطلاب والموظفين.. إجازة عيد الفطر 2026 رسميًا
الرئيس السيسي أمام قمة "مصر والاتحاد الأوروبي": الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من أمننا.. ونرفض أي مساس بسيادة الأشقاء
فن وثقافة

سلوي عثمان: اتنين غيرنا مليء بالمشاعر الراقية.. ودينا الشربيني وآسر ياسين في أفضل حالة | خاص

سلوي عثمان
سلوي عثمان
أحمد البهى

أبدت الفنانة القديرة سلوي عثمان إعجابها بمسلسل “اتنين غيرنا”، الذي عُرض في النصف الأول من شهر رمضان الكريم.
وقالت سلوي عثمان في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”: شاهدت مسلسل “اتنين غيرنا”، والعمل حظي بإعجابي للغاية. أنا أحب دينا الشربيني كممثلة، وقدمت الدور بشكل رائع.

واستكملت سلوي عثمان: العمل مليء بالمشاعر الراقية، ويتناول حكايات حقيقية بشكل ناعم. كما أن آسر ياسين في هذا العمل أشعر وكأنه منطلق، وبشكل عام فالممثلون في هذا العمل في أفضل حالاتهم، لذلك أرى أن المسلسل مكتمل الأركان.


مسلسل اتنين غيرنا من بطولة دينا الشربيني وآسر ياسين وسحر رامي وهنادي مهني وفدوي عابد وناردين فرج.

الفنانة القديرة سلوي عثمان اتنين غيرنا دينا الشربيني

