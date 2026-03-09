سلوي عثمان: اتنين غيرنا مليء بالمشاعر الراقية.. ودينا الشربيني وآسر ياسين في أفضل حالة | خاص

أبدت الفنانة القديرة سلوي عثمان إعجابها بمسلسل “اتنين غيرنا”، الذي عُرض في النصف الأول من شهر رمضان الكريم.

وقالت سلوي عثمان في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”: شاهدت مسلسل “اتنين غيرنا”، والعمل حظي بإعجابي للغاية. أنا أحب دينا الشربيني كممثلة، وقدمت الدور بشكل رائع.

واستكملت سلوي عثمان: العمل مليء بالمشاعر الراقية، ويتناول حكايات حقيقية بشكل ناعم. كما أن آسر ياسين في هذا العمل أشعر وكأنه منطلق، وبشكل عام فالممثلون في هذا العمل في أفضل حالاتهم، لذلك أرى أن المسلسل مكتمل الأركان.



مسلسل اتنين غيرنا من بطولة دينا الشربيني وآسر ياسين وسحر رامي وهنادي مهني وفدوي عابد وناردين فرج.