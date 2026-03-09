مستثمرين وشركات.. وفد البترول يشارك في مؤتمر PDAC بتورونتو ويبحث فرص التعاون

شارك وفد وزارة البترول والثروة المعدنية، برئاسة الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، في فعاليات معرض ومؤتمر رابطة المنقبين والمطورين (PDAC)، الذي عُقد خلال الفترة من 1 إلى 4 مارس بمدينة تورونتو الكندية.

وخلال مشاركته في المعرض المصاحب للمؤتمر، اطّلع الوفد على أحدث التكنولوجيات التي تطبقها الشركات العالمية في مجالات الاستكشاف والإنتاج التعديني، كما استعرض الفرص الاستثمارية التي تطرحها الدول المشاركة والخطوات التي تتخذها لتعزيز جاذبية الاستثمار في قطاع التعدين.

كما شارك الوفد في الاجتماع الوزاري للمؤتمر، الذي ناقش سبل التكامل بين الدول المنتجة والمستهلكة للخامات التعدينية، بما يسهم في تلبية متطلبات التحول الطاقي، مع ضمان مرونة وتنوع سلاسل الإمداد في ظل التحديات الجيوسياسية.

وعلى هامش المؤتمر، عقد الوفد عددًا من اللقاءات مع منظمات دولية وشركات تعدين عالمية، حيث التقى بالسيدة كليمنس ناري رئيسة العلاقات الحكومية بـالمنتدى الحكومي الدولي المعني بالتعدين والمعادن، وتم خلال اللقاء بحث سبل تفعيل دور مصر في المنتدى والاستفادة من برامجه في مجالات التدريب ودعم الحوكمة واستقطاب الاستثمارات، إلى جانب تبادل الخبرات مع الدول الرائدة في مجال التعدين.

كما عقد الوفد اجتماعًا مع السيد مارتن روبرتس نائب رئيس الاستكشاف بشركة أنجلو أمريكان، حيث تم استعراض الفرص المتاحة في قطاع التعدين المصري والإجراءات المتخذة لتعزيز جاذبية الاستثمار، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات لاحقة بحضور الفرق الفنية لبحث فرص التعاون.

كما لبّى الوفد دعوة لزيارة مقر شركة سنترا جولد، حيث استعرض رئيس الهيئة التطورات التي شهدها قطاع التعدين المصري، وعلى رأسها تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وتحديث اللوائح المنظمة لأنشطة الاستكشاف والاستغلال، إلى جانب خطة تنفيذ مشروع المسح الجوي وإطلاق بوابة التعدين الرقمية. ومن جانبها استعرضت الشركة استثماراتها وخططها التوسعية في أفريقيا، وأبدت اهتمامها بالعمل في مصر.

كذلك قام الوفد بزيارة مقر شركة فرانكو نيفادا، حيث تم استعراض مقومات قطاع التعدين المصري ونظم التمويل التي تقدمها الشركة لمشروعات التعدين، والتي تقوم على المشاركة في التكلفة والإنتاج، بما يسهم في تقليل الأعباء التمويلية على المستثمرين. كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات لاحقة بحضور شركات الاستكشاف العاملة في مصر لبحث فرص التعاون في المشروعات التعدينية.

وعقد الوفد أيضًا اجتماعات مع شركتي AngloGold Ashanti وLotus Gold لمتابعة أعمال الاستكشاف والاستغلال التي تنفذانها في مصر، حيث تم استعراض التقدم في مناطق عمل الشركتين، إضافة إلى إحاطتهما بآخر تطورات مشروع المسح الجوي الشامل وما يوفره من بيانات جيولوجية تدعم أنشطة الاستكشاف.