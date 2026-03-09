قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نهاية حقبة صلاح في ليفربول.. من سيكون الخاسر الأكبر؟
عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء
خلف الحبتور لـ امريكا: لا نحتاج لحمايتكم.. كل ما نريده بقاء أذاكم بعيدًا عنا
أزمة مستحقات تشعل الغضب داخل مودرن سبورت
موقف مصري حاسم ضد انتهاكات الاحتلال.. وخبير: ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي
قفزة كبيرة في سعر النفط اليوم الإثنين
بداية واعدة.. خالد الغندور يشيد بـ حمزة عبد الكريم بعد مشاركته الأولى مع برشلونة أتلتيك
ترتيب الدوري الممتاز قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش
نجل أحد المصابين أمام الرئيس: أنا عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا
الرئيس السيسي يكرم عددا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية
الرئيس السيسي : أعظم ما يميز مصر شعبها الأصيل ووعيه المستنير
قالي عليكي سحر وهفكه .. سيدة تتهم دجالا بالاعتداء عليها بأطفيح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مستثمرين وشركات.. وفد البترول يشارك في مؤتمر PDAC بتورونتو ويبحث فرص التعاون

وقد وزارة البترول
وقد وزارة البترول
أمل مجدى

شارك وفد وزارة البترول والثروة المعدنية، برئاسة الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، في فعاليات معرض ومؤتمر رابطة المنقبين والمطورين (PDAC)، الذي عُقد خلال الفترة من 1 إلى 4 مارس بمدينة تورونتو الكندية.

وخلال مشاركته في المعرض المصاحب للمؤتمر، اطّلع الوفد على أحدث التكنولوجيات التي تطبقها الشركات العالمية في مجالات الاستكشاف والإنتاج التعديني، كما استعرض الفرص الاستثمارية التي تطرحها الدول المشاركة والخطوات التي تتخذها لتعزيز جاذبية الاستثمار في قطاع التعدين.

كما شارك الوفد في الاجتماع الوزاري للمؤتمر، الذي ناقش سبل التكامل بين الدول المنتجة والمستهلكة للخامات التعدينية، بما يسهم في تلبية متطلبات التحول الطاقي، مع ضمان مرونة وتنوع سلاسل الإمداد في ظل التحديات الجيوسياسية.

وعلى هامش المؤتمر، عقد الوفد عددًا من اللقاءات مع منظمات دولية وشركات تعدين عالمية، حيث التقى بالسيدة كليمنس ناري رئيسة العلاقات الحكومية بـالمنتدى الحكومي الدولي المعني بالتعدين والمعادن، وتم خلال اللقاء بحث سبل تفعيل دور مصر في المنتدى والاستفادة من برامجه في مجالات التدريب ودعم الحوكمة واستقطاب الاستثمارات، إلى جانب تبادل الخبرات مع الدول الرائدة في مجال التعدين.

كما عقد الوفد اجتماعًا مع السيد مارتن روبرتس نائب رئيس الاستكشاف بشركة أنجلو أمريكان، حيث تم استعراض الفرص المتاحة في قطاع التعدين المصري والإجراءات المتخذة لتعزيز جاذبية الاستثمار، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات لاحقة بحضور الفرق الفنية لبحث فرص التعاون.

كما لبّى الوفد دعوة لزيارة مقر شركة سنترا جولد، حيث استعرض رئيس الهيئة التطورات التي شهدها قطاع التعدين المصري، وعلى رأسها تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وتحديث اللوائح المنظمة لأنشطة الاستكشاف والاستغلال، إلى جانب خطة تنفيذ مشروع المسح الجوي وإطلاق بوابة التعدين الرقمية. ومن جانبها استعرضت الشركة استثماراتها وخططها التوسعية في أفريقيا، وأبدت اهتمامها بالعمل في مصر.

كذلك قام الوفد بزيارة مقر شركة فرانكو نيفادا، حيث تم استعراض مقومات قطاع التعدين المصري ونظم التمويل التي تقدمها الشركة لمشروعات التعدين، والتي تقوم على المشاركة في التكلفة والإنتاج، بما يسهم في تقليل الأعباء التمويلية على المستثمرين. كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات لاحقة بحضور شركات الاستكشاف العاملة في مصر لبحث فرص التعاون في المشروعات التعدينية.

وعقد الوفد أيضًا اجتماعات مع شركتي AngloGold Ashanti وLotus Gold لمتابعة أعمال الاستكشاف والاستغلال التي تنفذانها في مصر، حيث تم استعراض التقدم في مناطق عمل الشركتين، إضافة إلى إحاطتهما بآخر تطورات مشروع المسح الجوي الشامل وما يوفره من بيانات جيولوجية تدعم أنشطة الاستكشاف.

البترول النفط التعدين الغاز وزارة البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

الأرز

الطن زاد 1000 جنيه.. تعرف على أسعار الأرز بالأسواق الآن

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

الزوجة الضحية بالغربية

هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

أسعار العملات الأجنبية

متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين

النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر

لم يتحرش بها.. النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر

ترشيحاتنا

الرئيس

بالسلام الوطني .. اختتام فعاليات الندوة التثقيفية الـ43 للقوات المسلحة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: الاحتفال بيوم الشهيد ليس مجرد كلمات تقال بل هو عهد يتجدد

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عزف سلام الشهيد بحضور الرئيس السيسي

بالصور

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

عصير الأناناس.. فوائد صحية لا تعلمها

عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

بي إم دبليو تكشف عن المواصفات الأولى لسيارتها الكهربائية الجديدة

BMW i3
BMW i3
BMW i3

نائبة محافظ الشرقية تتابع تنفيذ أعمال التطوير بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد