خلال حفل إفطار.. وزيرا الكهرباء والبترول يتابعان توفير الوقود المكافئ لتأمين تغذية المحطات

شارك الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، فريق العمل المشترك في الوزارتين إفطارهم الجماعي، بحضور قيادات العمل في "الكهرباء والطاقة المتجددة" و"البترول والثروة المعدنية"، بالعاصمة الجديدة، وعدد من قيادات العمل بالوزارتين.

أشاد الدكتور محمود عصمت، والمهندس كريم بدوى، خلال تناول الإفطار بروح الفريق التي تعمل من خلالها مجموعة العمل المشترك، وأثنى الوزيران على جهود العاملين، ونجاح السيناريوهات والبدائل المختلفة على مستوى قطاعي الكهرباء والبترول، وتوفير الوقود المكافئ وضمان استقرار واستمرارية توليد الطاقة الكهربائية، ووجه الوزيران بالمراجعة المستمرة والمتابعة الدقيقة لمواجهة التغيرات المحتملة، والاستعداد والديناميكية، فى إطار الخطة لتحقيق الأهداف المرجوة وتوفير التغذية الكهربائية، وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خلال المرحلة المقبلة، وكذلك مواصلة الرصد الدائم والمستمر للمؤشرات المستقبلية من قبل اللجنة المشتركة على صعيد توفير الوقود اللازم لعمل محطات إنتاج الكهرباء، واستخدام أنماط التشغيل الجديدة لخفض الاستهلاك وتحسين معدلات الأداء.

أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تنسيق وتعاون بين الجهات المعنية، سيما وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لتأمين التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة والاستقرار للتيار الكهربائي، مشيرا إلى خطة التشغيل الديناميكية التي يجرى العمل بها حاليا وما يجرى على صعيد تحسين كفاءة وحدات الإنتاج وخفض استخدام الوقود الأحفوري، والتوسع فى الطاقات المتجددة، موضحا نمط التشغيل لخفض استهلاك الوقود وتوفير احتياجات الشبكة من الطاقة الكهربائية، والتعامل مع الأزمات الطارئة، والمناورة بالوحدات، موضحا تغيير نمط تشغيل محطات الإنتاج وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي، الأمر الذى خفض معدلات الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات إلى اقل من 170 جرام، موضحا أن العام الحالى سيشهد إضافة 2500 ميجاوات من الطاقات المتجددة وربطها على الشبكة الموحدة.

من جانبه أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على استمرار العمل التكاملى والخطط الاستباقية بين وزارتي البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، لتأمين وتلبية الاحتياجات من المنتجات البترولية اللازمة لمحطات توليد الكهرباء.

وأضاف الوزير أن ذلك يأتي امتدادًا للتنسيق الناجح بين الوزارتين خلال الفترة الماضية والتى شهدت أعلى معدل أحمال في تاريخ مصر خلال الصيف، موضحا أن فرق العمل من الجانبين على مدار 24 ساعة تقوم بالتنسيق وتوجيه الإمدادات بانتظام وفق احتياجات محطات الكهرباء.

وأشار بدوي إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية أعدت سيناريوهات متعددة للتعامل مع أي متغيرات بهدف توفير المرونة والقدرة على المناورة في الإمداد بالمنتجات البترولية.

وأوضح أن هذه المرونة تستند إلى تنوع مصادر الإمداد، بما يؤمن القدرة على تلبية الاحتياجات المختلفة والتعامل السريع مع أي متغيرات