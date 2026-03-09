شيخ الأزهر ينعى المفكر الماليزي سيد محمد نقيب العطاس أحد أعلام الفكر الإسلامي

نعى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، المفكر الإسلامي الماليزي الدكتور سيد محمد نقيب العطاس، الذي وافته المنية بعد مسيرةٍ علميةٍ حافلةٍ بالعطاء وخدمة الفكر الإسلامي.

شيخ الأزهر ينعى المفكر الإسلامي الماليزي سيد محمد نقيب العطاس أحد أعلام الفكر الإسلامي المعاصر

وأكد الأزهر في بيانه اليوم، الإثنين، أن الفقيد كان علما من أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث، وأسهمت كتاباته ومؤلفاته في إثراء الفلسفة الإسلامية، وكان لها أثر كبير في إدارة النقاشات الفكرية المهمة حول قضايا الهوية والحضارة.

وقدم الأزهر خالص العزاء إلى أسرته الكريمة، وإلى العلماء وطلاب العلم في ماليزيا والعالم الإسلامي، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدَّم للأمة من علمٍ نافع، وأن يُلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.