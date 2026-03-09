رئيس مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة يتفقد محطات أبوالنمرس والبدرشين والحوامدية

تفقد المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عددًا من محطات المياه والصرف الصحي بمراكز أبو النمرس والبدرشين والحوامدية، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضمان انتظام التشغيل وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأت الجولة بمحطة مياه أبو النمرس، التي تعمل بطاقة تصميمية تبلغ 61 ألف متر مكعب يوميًا، وتخدم مدينة وقرى مركز أبو النمرس، حيث اطمأن رئيس الشركة على سير العمل وانتظام ضخ المياه.

وتفقد محطة مياه البدرشين المرشحة بطاقة تصميمية 68 ألف متر مكعب يوميًا، وتخدم مدينة وقرى مركز البدرشين، مشيرًا إلى حصول المحطة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة (TSM)، بما يعكس الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة في التشغيل والصيانة.

كما شملت الجولة محطة معالجة صرف صحي البدرشين بطاقة تصميمية 20 ألف متر مكعب يوميًا، التي تخدم مدينة وقرى المركز، حيث تابع رئيس الشركة كفاءة التشغيل، مع التأكيد على الالتزام بمعايير التشغيل والصيانة القياسية، موضحاً أن المحطة حاصلة على إعتماد الإدارة الفنية المستدامة (TSM) ومأمونية تداول الصرف الصحي، فضلاً عن الموافقة البيئية.

واختتم الجولة بمحطة معالجة صرف صحي الحوامدية بطاقة تصميمية 40 ألف متر مكعب يوميًا، وتخدم مدينة وقرى المركز، حيث اطمأن على انتظام عمليات المعالجة والتزام المحطة بالاشتراطات البيئية.

كما تفقد مركز خدمة عملاء الحوامدية، مؤكّدًا على دور المركز في سرعة استقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها بكفاءة، وضمان تقديم الدعم الفوري للحفاظ على رضا العملاء واستمرارية الخدمة.

وأكد المهندس محمد حفناوي خلال الجولة على أهمية المتابعة المستمرة، وتطبيق أعلى معايير الجودة في التشغيل والصيانة، لضمان استدامة تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لجميع المواطنين بمحافظة الجيزة.