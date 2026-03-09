قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 20 .. زواج محمد عادل إمام للمرة الثالثة وصدمة جديدة لحنان مطاوع

محمد عادل إمام وإيمي سالم
محمد عادل إمام وإيمي سالم
تقى الجيزاوي

شهدت الحلقة العشرون من مسلسل “الكينج” العديد من الاحداث بين حمزة وشقيقته زمزم وصراع جديد مع زوجاته هدية ومريم.

وبدأت الحلقة بمواجهة بين حمزة (محمد عادل إمام) وبدير (عمرو عبد الجليل) بسبب شكوكه انه تسبب فى حرق المخزن الخاص به ولكن بدير يبتزه ويبلغه انه لم يتسبب فى هذا الامر وانه سينشر خبر قتله لجحيم اذا لم يبتعد عنه .

وتحتفل زمزم (حنان مطاوع) بفوزها فى الانتخابات ويقرر عرفة (ايمن عزب) ان يساعدها فى الشرط الجزائي المطالب منها فى المصنع بعد ان يقرر شراء الفيلا الخاصة بها ويعطيها المقابل.

وتكتشف هدية (ميرنا جميل) ومريم (بسنت شوقي) بأن زوجهما حمزة (محمد عادل إمام) تزوج عليهما للمرة الثالثة ميرنا الغمراوي (ايمي سالم) وذلك بعد ان ذهبوا لها منزلها وطلبوا منه الطلاق.

وتدخل زمزم فى حالة صدمة بعد شراء ياقوت (مصطفي خاطر) المصنع بعد ما تحالف مع فارس (احمد كشك) وانه دفع الشرط الجزائى ليلغي دورها تماما.

مسلسل الكينج

كشفت الصفحة الرسمية لقناة “ام بي سي مصر” عن موعد عرض مسلسل “الكينج” بطولة محمد إمام، حيث يعرض المسلسل في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل الكينج

العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لتقديم توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية، الإثارة والرومانسية.

مسلسل “الكينج” محمد عادل إمام عمرو عبد الجليل مسلسل الكينج

