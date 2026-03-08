مسلسل الكينج الحلقة 19 .. تحدى جديد بين محمد عادل إمام ومصطفى خاطر

شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل “الكينج” العديد من الأحداث بين حمزة وشقيقته زمزم ورحلة هدية فى ادمان المخدرات.

بدأت الحلقة بافتتاح وكالة خاصة بياقوت (مصطفى خاطر) ووالدتها (انتصار) فى وكالة الحديد .

القبض على خال حمزة (حجاج عبد العظيم) اثناء تهريب بضاعة السلاح ويقف حمزة بجانبه (محمد عادل إمام) .

يشاهد بيبو (مصطفى البنا) هدية (ميرنا جميل ) وهى تتعاطى المخدرات لكنها تطلب منه أن لا يخبر حمزة.

وتنتهى الحلقة بمواجهة زمزم وحمزه لتخبره ان عايدة (انتصار) هى التى سرقت امواله بعلم شقيقه ياقوت ويقرر حمزة ان يواجه شقيقه ولكنه ينكر وتشتد المواجهة بينهما.

مسلسل الكينج

كشفت الصفحة الرسمية لقناة “ام بي سي مصر” عن موعد عرض مسلسل “الكينج” بطولة محمد إمام، حيث يعرض المسلسل في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل الكينج

العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لتقديم توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية، الإثارة والرومانسية.