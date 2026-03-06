جهود مكثفة لفرع الخصوص بشركة مياه القليوبية لضمان استدامة الخدمة في رمضان

واصل فرع الشركة بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية أعماله المكثفة خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك للتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين وأعطال الشبكات وذلك في إطار توجيهات المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بضرورة تكثيف الجهود الميدانية لضمان استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتحقيق رضا المواطنين.



وأسفرت هذه الجهود عن الانتهاء من إصلاح 411 عطل صرف صحي و116 عطل مياه بمختلف الأقطار على مستوى مدينة الخصوص، وذلك من خلال الدفع بفرق الصيانة المتخصصة والمعدات اللازمة للتعامل السريع مع الأعطال، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة وعدم تأثر المواطنين.



وأكد المهندس محمد إبراهيم فودة أن فرق العمل بالشركة تعمل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي أعطال أو شكاوى، مشيرًا إلى أن محطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي تعمل بكامل طاقتها التشغيلية لضمان استمرار الخدمة واستقرار الضغوط خاصة خلال شهر رمضان المبارك.