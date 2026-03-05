تحرير 17 مخالفة وضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر فى حملات تموينية بالقليوبية

شنت مديرية التموين في القليوبية حملتين تموينيتين استهدفتا إدارة تموين مركز ومدينة بنها، وشبين القناطر بالاشتراك مع الطب البيطري ومجلس المدينة، وذلك للمرور على المخابز البلدية والأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة.

وأسفرت الحملتان عن تحرير 14 مخالفة تموينية في نطاق المخابز، شملت عدم نظافة أدوات العجن، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود قائمة تشغيل، وبيع خبز حر خارج منظومة البطاقات التموينية.

المجازر الحكومية

كما تم في نطاق الأنشطة التجارية وبدالي التموين تحرير تقرير مخالفة ضد بدال تمويني لمزاولة النشاط في غير المكان المرخص له، وتحرير محضري جنح لمحلات جزارة للذبح خارج المجازر الحكومية، مع التحفظ على 5 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر.



وشملت الحملات المرور على فرع جملة شبين لمتابعة انتظام صرف السلع للتجار، بالإضافة إلى التفتيش على مخزن تعبئة السكر وإجراء جرد وأخذ عينات عشوائية للتأكد من مطابقة الأوزان للمواصفات القانونية.

وأكدت المديرية استمرار الحملات الرقابية اليومية بكافة الإدارات التموينية لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بكل حزم.