6 غيابات في قائمة الأهلي لمُواجهة المقاولون العرب بالدوري الممتاز
زكاة الفطر.. المفتي السابق يوضح حكم الإنابة في إخراجها وضوابطها الشرعية
الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط
طلب إحاطة لمُواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية «أونلاين» غير المرخصة
ميسي أم رونالدو.. من يتفوق تهديفيا دون ركلات الجزاء؟
البحرية الايرانية تستهدف مخازن الوقود في قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية
محامون وخدمة عملاء.. وظائف صندوق الإسكان الاجتماعي 2026
بعد إصابة 10 تلاميذ في حادث تصادم.. محافظ الشرقية يتفقد حالتهم الصحية بمستشفى العاشر الجامعي
استقرار الدولار وزيادات طفيفة في بعض العملات الأوروبية والعربية
إسرائيل تحذّر سكان جنوب لبنان: عليكم سرعة الانتقال إلى شمال نهر الليطاني
الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن
روسيا تحذّر: حلف الناتو ينجرّ الآن إلى حرب ضد إيران
محافظات

تحرير 17 مخالفة وضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر فى حملات تموينية بالقليوبية

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

شنت مديرية التموين في القليوبية حملتين تموينيتين استهدفتا إدارة تموين مركز ومدينة بنها، وشبين القناطر بالاشتراك مع الطب البيطري ومجلس المدينة، وذلك للمرور على المخابز البلدية والأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة.

وأسفرت الحملتان عن تحرير 14 مخالفة تموينية في نطاق المخابز، شملت عدم نظافة أدوات العجن، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود قائمة تشغيل، وبيع خبز حر خارج منظومة البطاقات التموينية.

المجازر الحكومية 

كما تم في نطاق الأنشطة التجارية وبدالي التموين تحرير تقرير مخالفة ضد بدال تمويني لمزاولة النشاط في غير المكان المرخص له، وتحرير محضري جنح لمحلات جزارة للذبح خارج المجازر الحكومية، مع التحفظ على 5 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر.


وشملت الحملات المرور على فرع جملة شبين لمتابعة انتظام صرف السلع للتجار، بالإضافة إلى التفتيش على مخزن تعبئة السكر وإجراء جرد وأخذ عينات عشوائية للتأكد من مطابقة الأوزان للمواصفات القانونية.
وأكدت المديرية استمرار الحملات الرقابية اليومية بكافة الإدارات التموينية لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بكل حزم.

القليوبية محافظة القليوبية مديرية التموين بالقليوبية المجازر الحكومية بنها

