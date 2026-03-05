بيان عاجل من وزارة الخارجية القطرية بعد هجوم صاروخي جديد

أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض دولة قطر لهجوم صاروخي جديد حيث تصدت الدفاعات الجوية للهجمة الصاروخية.

كما دعت الوزارة في بيان لها المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان، والتزام التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية وعدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية.

وسابقا ، أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن صاروخاً باليستياً إيرانياً أصاب قاعدة العديد العسكرية الأمريكية، وذلك في إطار رد طهران على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع في الخليج.

وأوضحت الدفاع القطرية أن الدوحة استُهدفت بصاروخين، مضيفةً: "نجحت أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض أحد الصاروخين، بينما أصاب الصاروخ الثاني قاعدة العديد القطرية دون وقوع إصابات"، وفقا لما أفادت به وكالة فرانس برس.

وتواصل إيران ووكلائها استهداف حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، حيث استُهدفت السفارة الأمريكية في السعودية بطائرات مسيّرة إيرانية مشتبه بها، وسُمع دويّ انفجارات في العراق، ودوّت صفارات الإنذار فوق البحرين. وفي الوقت نفسه، تشنّ إسرائيل غارات على أهداف تابعة لحزب الله في بيروت.