الملكية الأردنية تعلق رحلاتها إلى قطر والبحرين والكويت والعراق ودمشق

أعلنت الملكية الأردنية للطيران عن استئناف العمليات التشغيلية بشكل طبيعي من وإلى المملكة، مع الإشارة إلى أن بعض الوجهات لا تزال متأثرة بالإغلاقات الجوية الإقليمية.

وأوضحت الشركة أن الرحلات المتجهة إلى كل من قطر والبحرين والكويت والعراق ودمشق ستظل معلقة حتى إشعار آخر، إلى حين إعادة فتح الأجواء واستئناف التشغيل بشكل آمن.

وأضافت الملكية الأردنية أنه، وفقاً للموافقات التشغيلية المعتمدة، سيتم تشغيل رحلات محدودة تشمل، اعتباراً من اليوم، رحلة يومية واحدة إلى دبي، ومن يوم غد، رحلة يومية واحدة إلى كل من أبوظبي وحلب.

وأكدت الشركة استمرار متابعة التطورات الإقليمية والتنسيق مع الجهات المختصة في قطاع الطيران، مشددة على أن سلامة وأمن المسافرين وطاقم الرحلات تبقى على رأس أولوياتها.

كما دعت الشركة، المسافرين إلى التحقق من آخر التحديثات وحالة رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال مركز خدمة العملاء قبل التوجه إلى المطار.