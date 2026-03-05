وزيرة التضامن تطلق مرحلة جديدة من حملة أنت أقوى من المخدرات

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فاعلية إطلاق نسخة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات لصندوق مكافحة الإدمان "، تحت عنوان "أنت قادر " حيث تم إعداد الحملة على مدار الأشهر الأربعة الماضية، لرفع الوعي بخطورة تعاطى وإدمان المواد المخدرة وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وشارك في الفاعلية كل من ميرنا بو حبيب نائب الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا و أعضاء مجلس النواب، وعهود وافى رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة "والدكتور أيمن عباس رئيس الادارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية والإدمان والدكتورة بثينة مصطفى عضو مجلس النواب ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة ،والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ومدحت وهبه المستشار الإعلامي لصندوق مكافحة الإدمان ، وكبار الكتاب وممثلي الجهات الحكومية والأهلية والمؤسسات الدولية الشريكة وعدد من الفنانين والشخصيات العامة .

ويأتي إطلاق مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات " تحت عنوان "أنت قادر .. مش ممكن أرضى أن عمرى يضيع واتفرج عليه ..وكأنه فيلم اتعرض ومليش ولا مشهد فيه .. مش هاقبل أسيب نفسى يوم مربوط فى وهم وخيال "، في إطار تنفيذ المكون الوقائي ضمن محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان والتي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية وجارى تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية حيث تضم المرحلة الجديدة للحملة إعلان لرفع الوعى بخطورة تعاطي المواد المخدرة.

واستهلت الوزيرة كلمتها الترحيب بالحضور لافتة إلى أن النسخة الجديدة لحملة "أنت أقوى من المخدرات" لصندوق مكافحة الإدمان تحمل رسائل تحفيزية في إطار فني وإبداعي متميز وتستهدف رفع الوعى بخطورة التعاطي وإدمان المواد المخدرة ، مشيرة الى أن مشكلة المخدرات وما شهدته عالميًا من تحولات جوهرية خطيرة؛ لاسيما مع زيادة أعداد المتعاطين بنسبة 20% على مدار العقد الماضي عالميا، إضافة إلى الهجمات الشرسة للمخدرات الاصطناعية في مختلف دول العالم، قد أسفرت عن مزيد من الضغوط والأعباء على النظم الصحية والتأهيلية ،وأصبحت العديد من الدول غير قادرة على استيعاب حالات الإدمان؛ ووسط هذه التحديات التي يموج بها المشهد العالمي تمضي الدولة المصرية قدمًا في استمرار تنفيذ البرامج الوقاية ورفع وعي الفئات المختلفة بخطورة المخدرات بالإضافة إلى توفير العلاج لجميع المرضى المترددين على المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة الإدمان والجهات الشريكة بالمجان، ووفقًا لأعلى مستويات الجودة، وذلك انطلاقًا من إيمان القيادة السياسية بضرورة حماية أبنائنا من هذا الخطر وتداعياته الوخيمة على مختلف الأصعدة.

ووجهت الدكتورة مايا مرسى الشكر للقائمين على صندوق مكافحة الإدمان وفريق العمل لما يقدمه الصندوق من حملات توعوية بشكل إبداعي متميز على مدار السنوات الماضية ، فضلا عن التوسع فى انشاء مراكز علاج الإدمان وتوفير الخدمات العلاجية وفقا للمعاير الدولية حتى أصبحت تجربة الصندوق من التجارب الرائدة على مستوى دول المنطقة .