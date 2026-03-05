قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد فتح الأجواء جزئيا.. طيران الإمارات تبدأ تشغيل محدود لرحلاتها لإعادة المسافرين
مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو
الخسائر الاقتصادية تدفع إسرائيل لتخفيف قيود الحرب
خالد هاشم لـ البنك الدولي: نستهدف تحديد 10 صناعات للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
إيران تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية
وزيرا الخارجية الإيطالي والأمريكي يبحثان هاتفيا الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز عدم إخراجها لمن عليه دين؟
الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لهجوم صاروخي
وزير الاستثمار: تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار
وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحكومة تصدر تقريراً شاملاً يرصد ارتباك حركة الطيران في المنطقة نتيجة الأحداث

المطارات المصرية
المطارات المصرية
نورهان خفاجي

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري عن تأثر حركة الطيران في منطقة الشرق الأوسط بعدد من الاضطرابات التشغيلية، في ظل التوترات الإقليمية وإغلاق بعض المجالات الجوية، ما دفع عدداً من شركات الطيران العالمية إلى تعليق أو تقليص عملياتها مؤقتًا.

وأوضح التقرير الصادر عن المركز أن شركة الخطوط الجوية القطرية أوقفت عملياتها مؤقتًا نتيجة إغلاق المجال الجوي القطري، مع توقع الإعلان عن استئناف الرحلات بعد 6 مارس.

كما أعلنت الاتحاد للطيران تعليق جميع رحلاتها من وإلى أبوظبي حتى 6 مارس، بسبب القيود المفروضة على المجال الجوي في المنطقة.

في السياق ذاته، قررت شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية KLM إلغاء جميع رحلاتها إلى تل أبيب ودبي والرياض والدمام حتى 5 مارس، نتيجة الأوضاع الأمنية الراهنة، فيما أعلنت إير فرانس تعليق رحلاتها إلى دبي والرياض حتى 6 مارس، وإلى تل أبيب وبيروت حتى 8 مارس.

من جانبها، كشفت شركة Wizz Air أن اضطرابات الشرق الأوسط قد تؤثر على أرباحها السنوية بنحو 58 مليون دولار، بعد تعليق رحلاتها مؤقتًا إلى إسرائيل والسعودية ودبي وأبوظبي وعمّان.

كما مددت الخطوط الجوية السعودية تعليق الرحلات إلى 8 وجهات دولية حتى 6 مارس، بسبب التوترات الإقليمية، بينما أعلنت شركة إنتريبيد ترافل إلغاء جميع رحلات المغادرة من مصر والأردن وعُمان والسعودية حتى 31 مارس.

وأشار التقرير إلى أن طيران الإمارات استأنفت عملياتها بشكل محدود اعتبارًا من 2 مارس، مع استمرار تعليق معظم خدماتها، في حين لا تزال خدمات الخطوط الجوية القطرية معلقة حتى إشعار آخر.

في سياق متصل، نظمت جمهورية التشيك ثلاث رحلات إجلاء حكومية من عُمان والأردن ومصر، أسفرت عن إعادة 175 مواطنًا، فيما تواصل شركة سمارت وينغز تسيير رحلات عودة من عُمان ودبي، بحسب وكالة الأنباء التشيكية "سي تي كي".

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه شركات الطيران والجهات المعنية متابعة تطورات الأوضاع في المنطقة وتقييم تأثيرها على حركة الملاحة الجوية.

الطيران حركة الطيران مجلس الوزراء مجلس الوزراء المصري وزارة الطيران ضرب ايران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

محمد هاني

إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

كامويش

اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الحزب الديمقراطي الكردستاني: لسنا طرفا في هذه الحرب وهدفنا الحفاظ على السلام

صورة أرشيفية

خبير سياسي: الحرب دخلت مرحلة بلا سقف بعد استهداف قيادات إيران

أرشيفية

أستاذ بالأزهر: قراءة سورة الكهف يوم الجمعة تضيء طريق المؤمن بين الجمعتين

بالصور

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

فوائد شحم الخروف.. "اللية" تفيد صحتك

فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد