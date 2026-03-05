الحكومة تصدر تقريراً شاملاً يرصد ارتباك حركة الطيران في المنطقة نتيجة الأحداث

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري عن تأثر حركة الطيران في منطقة الشرق الأوسط بعدد من الاضطرابات التشغيلية، في ظل التوترات الإقليمية وإغلاق بعض المجالات الجوية، ما دفع عدداً من شركات الطيران العالمية إلى تعليق أو تقليص عملياتها مؤقتًا.

وأوضح التقرير الصادر عن المركز أن شركة الخطوط الجوية القطرية أوقفت عملياتها مؤقتًا نتيجة إغلاق المجال الجوي القطري، مع توقع الإعلان عن استئناف الرحلات بعد 6 مارس.

كما أعلنت الاتحاد للطيران تعليق جميع رحلاتها من وإلى أبوظبي حتى 6 مارس، بسبب القيود المفروضة على المجال الجوي في المنطقة.

في السياق ذاته، قررت شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية KLM إلغاء جميع رحلاتها إلى تل أبيب ودبي والرياض والدمام حتى 5 مارس، نتيجة الأوضاع الأمنية الراهنة، فيما أعلنت إير فرانس تعليق رحلاتها إلى دبي والرياض حتى 6 مارس، وإلى تل أبيب وبيروت حتى 8 مارس.

من جانبها، كشفت شركة Wizz Air أن اضطرابات الشرق الأوسط قد تؤثر على أرباحها السنوية بنحو 58 مليون دولار، بعد تعليق رحلاتها مؤقتًا إلى إسرائيل والسعودية ودبي وأبوظبي وعمّان.

كما مددت الخطوط الجوية السعودية تعليق الرحلات إلى 8 وجهات دولية حتى 6 مارس، بسبب التوترات الإقليمية، بينما أعلنت شركة إنتريبيد ترافل إلغاء جميع رحلات المغادرة من مصر والأردن وعُمان والسعودية حتى 31 مارس.

وأشار التقرير إلى أن طيران الإمارات استأنفت عملياتها بشكل محدود اعتبارًا من 2 مارس، مع استمرار تعليق معظم خدماتها، في حين لا تزال خدمات الخطوط الجوية القطرية معلقة حتى إشعار آخر.

في سياق متصل، نظمت جمهورية التشيك ثلاث رحلات إجلاء حكومية من عُمان والأردن ومصر، أسفرت عن إعادة 175 مواطنًا، فيما تواصل شركة سمارت وينغز تسيير رحلات عودة من عُمان ودبي، بحسب وكالة الأنباء التشيكية "سي تي كي".

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه شركات الطيران والجهات المعنية متابعة تطورات الأوضاع في المنطقة وتقييم تأثيرها على حركة الملاحة الجوية.