الصحة: ارتفاع منشآت الرعاية الأولية المعتمدة من GAHAR إلى 142 منشأة
هل تتحول المواجهة الإيرانية إلى فوضى اقتصادية طويلة الأمد؟
هاني ضاحي أبرزهم... 19 مرشحًا يتنافسون على نقيب المهندسين غدا
الشريك الخائن .. سرقة 3 ملايين جنيه و20 هاتف من تاجر ببولاق الدكرور
تفعيل صافرات الإنذار.. انفجارات في تل أبيب بسبب رشقة صواريخ إيرانية
الناتو لا يدرس تفعيل بند الدفاع الجماعي بعد حادث الصاروخ الإيراني المتجه نحو تركيا
سوريا .. إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش في دمشق
قبل بيعها بالأسواق.. ضبط مصنع لتعبئة المياه الطبيعية مجهولة المصدر
وسائل إعلام إيرانية: هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت 3 منشآت رياضية في مناطق عدة بطهران
الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟
إيران تنفي إطلاق طائرة مُسيّرة على أذربيجان
في نهار رمضان .. موظف يتحـ.ـرش بسيدة أثناء جلوسه خلفها بميكروباص بالدقي
ديني

الأوقاف تفتتح 15 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله.. بالأسماء

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح ١٥ مسجدًا غدًا، الجمعة ٦ مارس ٢٠٢٦م، حيث تم إنشاء وبناء مسجدين جديدين، وإحلال وتجديد ١٢ مسجدًا، وصيانة وتطوير مسجد واحد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى ٩٠١ مسجد، من بينها ٧١٢ مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و١٨٩ مسجدًا صيانًة وتطويرًا.

وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ ١٤٣٩٠ مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٦ مليارًا و ٩٠٠ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:
 

ففي محافظة الفيوم:
تم إحلال وتجديد مسجد البسيونية بقرية البسيونية – مركز الفيوم؛ ومسجد جبيلي بقرية النصارية بالعجميين – مركز أبشواي؛ ومسجد النور بقرية أبو كساه – مركز أبشواي؛ ومسجد الشهيد شرف الدين بقرية الجيلاني – مركز أبشواي.

وفي محافظة الشرقية:
تم إحلال وتجديد مسجد عزبة زكي بقرية النعامنة – مركز منيا القمح؛ ومسجد أبو خليل بعزبة أبو خليل – مركز فاقوس. 

وفي محافظة المنيا:
تم إحلال وتجديد مسجد الأربعين بقرية معصرة ملوي – مركز ملوي؛ ومسجد التقوى بقرية بني خيار – مركز أبو قرقاص؛ ومسجد أبو عمر بقرية الجرنوس – مركز بني مزار.

وفي محافظة أسيوط:
تم إحلال وتجديد مسجد آل خطاب بقرية المشايعة – مركز الغنايم.
تم إنشاء وبناء مسجد عباد الرحمن الرحيم بالهضبة – مدينة ناصر الجديدة.

وفي محافظة كفر الشيخ:
تم إحلال وتجديد مسجد معدية رشيد بقرية معدية رشيد – مركز مطوبس.

وفي محافظة بني سويف:
تم إحلال وتجديد مسجد النور بقرية طوه – مركز ببا.

وفي محافظة الغربية:
تم إنشاء وبناء مسجد روح الفؤاد بشارع الجلاء – مدينة طنطا.

وفي محافظة قنا:
تم صيانة وتطوير مسجد الإيمان بقرية نجع سالم – مركز نجع حمادي.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

