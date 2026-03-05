الأوقاف تفتتح 15 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله.. بالأسماء

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح ١٥ مسجدًا غدًا، الجمعة ٦ مارس ٢٠٢٦م، حيث تم إنشاء وبناء مسجدين جديدين، وإحلال وتجديد ١٢ مسجدًا، وصيانة وتطوير مسجد واحد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى ٩٠١ مسجد، من بينها ٧١٢ مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و١٨٩ مسجدًا صيانًة وتطويرًا.

وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ ١٤٣٩٠ مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٦ مليارًا و ٩٠٠ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:



ففي محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد البسيونية بقرية البسيونية – مركز الفيوم؛ ومسجد جبيلي بقرية النصارية بالعجميين – مركز أبشواي؛ ومسجد النور بقرية أبو كساه – مركز أبشواي؛ ومسجد الشهيد شرف الدين بقرية الجيلاني – مركز أبشواي.

وفي محافظة الشرقية:

تم إحلال وتجديد مسجد عزبة زكي بقرية النعامنة – مركز منيا القمح؛ ومسجد أبو خليل بعزبة أبو خليل – مركز فاقوس.

وفي محافظة المنيا:

تم إحلال وتجديد مسجد الأربعين بقرية معصرة ملوي – مركز ملوي؛ ومسجد التقوى بقرية بني خيار – مركز أبو قرقاص؛ ومسجد أبو عمر بقرية الجرنوس – مركز بني مزار.

وفي محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد آل خطاب بقرية المشايعة – مركز الغنايم.

تم إنشاء وبناء مسجد عباد الرحمن الرحيم بالهضبة – مدينة ناصر الجديدة.

وفي محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد معدية رشيد بقرية معدية رشيد – مركز مطوبس.

وفي محافظة بني سويف:

تم إحلال وتجديد مسجد النور بقرية طوه – مركز ببا.

وفي محافظة الغربية:

تم إنشاء وبناء مسجد روح الفؤاد بشارع الجلاء – مدينة طنطا.

وفي محافظة قنا:

تم صيانة وتطوير مسجد الإيمان بقرية نجع سالم – مركز نجع حمادي.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.