غيابات الزمالك أمام الاتحاد السكندري في بطولة الدوري

يواجه فريق الزمالك نظيره الاتحاد السكندرى غدا، الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجوله 21 من بطولة الدورى المصري.

غيابات الزمالك

ويغيب عن الزمالك كل من محمود جهاد لعدم جاهزيته الفنية والونش وأحمد حسام للإصابة، فيما أبعد معتمد جمال الرباعي أحمد حمدي وكمحمد عواد وسيف جعفر وبارون أوشينج عن المباراة لأسباب فنية.

ويغيب محمد صبحي عن لقاء الاتحاد السكندري بعد حصوله على بطاقة صفراء ثالثة خلال مباراة بيراميدز الماضية في بطولة الدوري ليتم إيقافه.

وتقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى غدا، الجمعة، في تمام الساعه التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة “أون سبورت”.

ويختتم فريق الزمالك تدريباته اليوم استعدادا للمواجهة المرتقبة للحفاظ على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة بعد الفوز في 12 مباراة وتعادل 4 وخسر مباراتين.