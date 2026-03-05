الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

يختتم فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى ضمن منافسات الجوله 21 من بطولة الدورى المصري.

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال جلسة تحفيزية مع اللاعبين قبل انطلاق مران أمس الأربعاء على ستاد الكلية الحربية.

وشدد المدير الفني على أهمية اللقاء المقبل، وضرورة حصد النقاط الثلاث لمواصلة التربع على صدارة جدول الترتيب، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرة اللاعبين على الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تنطلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى يوم الجمعة المقبل في تمام الساعه التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد 40 نقطة ،بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة.