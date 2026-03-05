قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو
الخسائر الاقتصادية تدفع إسرائيل لتخفيف قيود الحرب
خالد هاشم لـ البنك الدولي: نستهدف تحديد 10 صناعات للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
إيران تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية
وزيرا الخارجية الإيطالي والأمريكي يبحثان هاتفيا الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز عدم إخراجها لمن عليه دين؟
الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لهجوم صاروخي
وزير الاستثمار: تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار
وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
خير لمصر في رمضان.. بدء إنتاج آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

يختتم فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى ضمن منافسات الجوله 21 من بطولة الدورى المصري.

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال جلسة تحفيزية مع اللاعبين قبل انطلاق مران أمس الأربعاء على ستاد الكلية الحربية.

وشدد المدير الفني على أهمية اللقاء المقبل، وضرورة حصد النقاط الثلاث لمواصلة التربع على صدارة جدول الترتيب، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرة اللاعبين على الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تنطلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى يوم الجمعة المقبل في تمام الساعه التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت

ويحتل  الزمالك صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد 40 نقطة ،بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة.

الزمالك نادي الزمالك الدورى المصري معتمد جمال الاتحاد السكندرى

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

محمد هاني

إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

كامويش

اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه

غرفة صناعة الجلود

غرفة الجلود ترفع مقترحات لوزير الصناعة لتعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات

جانب من الاجتماع

وزير الاستثمار: قطاع صناعة السيارات إحدى الركائز الاستراتيجية للاقتصاد القومي

المهندس خالد هاشم وزير الصناعة يعقد اجتماعًا موسعًا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير المالية

وزراء الصناعة والاستثمار والمالية يبحثون تطوير البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

محافظ الشرقية
تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث
بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
فوائد شحم الخروف.. "اللية" تفيد صحتك

فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

