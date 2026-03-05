قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
امتحانات الدبلومات الفنية 2026 | 10 قرارات رسمية حاسمة بشأنها
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس
بعد هزيمة الزمالك.. بيراميدز يبحث عن استعادة الانتصارات أمام الحرس
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم
حدث في 15 رمضان.. مولد الحسن سبط الرسول ووفاة عبيد الله بن عمر بن الخطاب
خطوات تركيب عداد الكهرباء مسبوق الدفع
نجم الزمالك السابق يطالب بتأجيل مباراة إنبي أمام الأبيض في الدوري
البنتاجون يكشف أسماء 6 جنود أمريكيين قتلوا في غارة إيرانية بالكويت
تسرب نفطي محتمل.. انفجار قرب ناقلة نفط قبالة سواحل الكويت
نفحات شهر رمضان 2026.. 3 عبادات تعادل أجر قيام الليل والثواب عليها مضاعف
وفقا لآخر تحديثات.. سعر الدولار في البنك الأهلي الآن
رياضة

بالأرقام.. ناقد رياضي يكشف عن تفوق الزمالك على الأهلي في كل شىء

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن تفوق الزمالك علي الأهلي مقارنه بالارقام في الموسم الحالي.

الزمالك والاهلي

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رغم استقرار وهدوء ومليارات الأهلي ، ورغم مشاكل وأزمات وكوارث الزمالك ، بالأرقام الزمالك يتفوق على الأهلي في كل شىء في الموسم الحالي". 

وكان قد كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن موقف عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من المشاركة في مباراة الاتحاد السكندري.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «عبدالله السعيد يخضع لبرنامج تدريبي بسبب إصابته في الضامة، وجاهز لمباراة الاتحاد السكندري».

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في المباراة المقبلة ببطولة الدوري الممتاز، والتي تُقام على استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تُقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في التاسعة والنصف من مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي، وتُنقل عبر قناة أون سبورت، مع استوديو تحليلي للمباراة.

ترتيب الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

يتصدّر الزمالك ترتيب جدول الدورى برصيد 40 نقطة بعد الفوز فى 12 مباراة والتعادل فى 4 وخسارة اثنين، بينما وصل الاتحاد السكندري للمركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى اثنان وخسر 11 مواجهة.

