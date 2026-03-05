قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشرطة الأمريكية تطرد جنديا سابقا من الكونجرس يرفض القتال لأجل إسرائيل
سياسية أمريكية لـ صدى البلد: الشرق الأوسط يقف على حافة تصعيد واسع
الرحلة مستمرة.. سيراميكا كليوباترا يعلن تمديد عقد علي ماهر مع الفريق
مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل
علي جمعة: الليل في الإسلام له منزلة كبيرة وأقسَم الله به كثيرًا في القرآن الكريم
بأسعار مخفضة.. الزراعة: استمرار ضخ السلع وبيض المائدة بمنافذها
اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه
الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت
إعلام إيراني: استهداف قاعدة بحرية أمريكية في السعودية
برونو فرنانديز يقترب من معادلة رقم بيكهام رغم خسارة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل
عبد الظاهر السقا: الاتحاد السكندري يعود إلى الطريق الصحيح بدعم جماهيره
إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إبراهيم عبد الجواد يكشف مفاجأة في الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب.. تفاصيل

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن مفاجأة في قائمة الاهلي في مواجهة المقاولون العرب.

 

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"زيزو راجع بكرا للتشكيل الأساسي.. وكذلك أليو ديانج بجوار مروان عطية وأمام عاشور".

وكان قد أعلن الأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز، في اللقاء المقرر إقامته مساء الخميس في تمام التاسعة والنصف.

وشهدت القائمة استمرار استبعاد كامويش، إلى جانب غياب محمد هاني الظهير الأيمن للفريق.

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، سيحا.

خط الدفاع: يوسف بلعمري، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، هادي رياض، أحمد عيد، كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد بن رمضان، أليو ديانج، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أشرف بن شرقي، محمد شريف، مروان عثمان، أحمد سيد زيزو.

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، بينما يأتي المقاولون العرب في المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعهما في المسابقة.

الاهلي الزمالك المقاولون العرب

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

الطقس غدًا.. موجة برد صباحية وصقيع في سيناء وارتفاع تدريجي بالحرارة نهارًا

الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا وتستمر 5 ساعات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين الجديدة؟

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

موعد أذان المغرب

النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

صورة من الفيديو

رسومات ثلاثية الأبعاد تخدع صواريخ الكيان| حكاية حيلة جهنمية استخدمتها إيران لاستنزاف ذخائر إسرائيل

فعاليات الأسبوع الدعوي التاسع عشر بجامعة الأزهر

البحوث الإسلامية يواصل فعاليات الأسبوع الدعوي 19 بـ صيدلة الأزهر

أداء العمرة

هل يجوز استخدام حبوب تأخير الحيض لأداء العمرة؟.. الأزهر للفتوى يجيب

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: الاحتكار عدوان على مقاصد الشريعة ومفسدة لبركة المال

بالصور

بعد تصدرها الترند.. 6 إطلالات لـ دينا الشربيني قبل فستان الفرح في اتنين غيرنا

عودة دودج تشارجر هيلكات 2028 بمحرك V8

انتبه.. 7 أطعمة قد تُفاقم أعراض جرثومة المعدة وتؤخر الشفاء

لكزس ES تودع الأسواق بإطلالة مايباخ ومحرك كورولا

رمال باها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

