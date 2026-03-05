برنس الكرة المصرية.. الغندور يستعيد ذكرياته مع أشرف قاسم

أشاد الإعلامي خالد الغندور بـ الكابتن أشرف قاسم نجم الكرة المصرية السابق، وشارك صورة له من الأرشيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أشرف قاسم

وكتب الغندور عبر صفحته على فيسبوك:"برنس الكرة المصرية حبيبي و كابتني النجم أشرف قاسم ".

وفي منشور أخر كان قد أبدى الإعلامي خالد الغندور استياءه من قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة برفض طلب نادي الزمالك تقديم موعد مباراته أمام إنبي في الدوري يوم 10 بدلًا من 11، وذلك بسبب سفر الفريق إلى الكونغو استعدادًا لمواجهة أوتوهو يوم 14.

وكتب الغندور، عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”: “رابطة الأندية رفضت طلب الزمالك عشان يلعب مباراة إنبي في الدوري يوم 10 بدل 11 بسبب السفر إلى الكونغو مباراة اوتوهو يوم 14”.

وأضاف: “مش عارف إيه سبب الرفض، يعني هتفرق في إيه يوم؟ لكن يفرق مع الفريق في الإجهاد والسفر زي كأس مصر كدة.. ربنا ينصرنا".

وفي منشور آخر، كشف الغندور عن غياب حارس المرمى محمد صبحي عن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري بسبب حصوله على الإنذار الثالث، ليفتح باب النقاش حول الحارس البديل.