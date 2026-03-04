الأسطورة.. الغندور يهنئ شيكابالا بعيد ميلاده

حرص الإعلامي خالد الغندور على تهنئة محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك السابق ، بعيد ميلاده.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"كل سنة وانت طيب يا أسطورة #الزمالك".



قال هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، إن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك لم يطلب من محمود عبد الرازق شيكابالا الاعتزال مثلما تردد، وأن القرار جاء بناءً على رغبة اللاعب.

أوضح هشام نصر في تصريحات إذاعية: مش حقيقي أن جون إدوارد وراء قرار شيكابالا بالاعتزال، سمعت أن الناس قالت إنه قال لا زم يعتزل عشان كبر سنة، وده محلصش، بدليل أن عبدالله السعيد أكبر من شيكابالا ومكمل عادي.

وأضاف: إحنا قعدنا مع شيكابالا وحصل توافق بينا وأعلن القرار، ومجلس إدارة النادي يحترم ويقدر شيكابالا، لأنه أحد أساطير النادي ومن أهم نجومه في السنوات الماضية، وكل التوقيق اللاعب في خطواته المقبلة، بعدما أعلن اعتزاله مع مطلع الموسم الحالي، وبالتأكيد سيعود شيكابالا من جديد في الزمالك، ولكن بشكل مختلف.