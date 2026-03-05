الشرطة الأمريكية تطرد جنديا سابقا من الكونجرس يرفض القتال لأجل إسرائيل

أجبرت الشرطة الأمريكية الجندي السابق في مشاة البحرية، برايان ماكغينيس، على مغادرة مبنى الكونغرس قسرا بعد صرخاته: "لا أحد يريد القتال من أجل إسرائيل"، وسط تدخل السيناتور تيم شيهي لمساعدة عناصر الأمن.

ويأتي الحادث في وقت يتوقع فيه تصاعد الاحتجاجات داخل الولايات المتحدة مع استمرار الحرب.

وفي وقت سابق، فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير مشروع قانون يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في اتخاذ قرار شن ضربات عسكرية على إيران دون موافقة الكونجرس.

ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 قرارا كان سيُلزم الرئيس دونالد ترامب بالحصول على موافقة الكونغرس على أي عمل عسكري مستقبلي ضد إيران.

وانضم السيناتور الجمهوري راند بول إلى الديمقراطيين في مجلس الشيوخ في التصويت لصالح القرار، بينما صوّت السيناتور الديمقراطي جون بيترمان ضده مع الجمهوريين، ومن المتوقع أن يُطرح قرار مماثل للتصويت في مجلس النواب غدًا.

ويأتي ذلك وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، حيث تواجه واشنطن انتقادات بشأن سياساتها العسكرية الأحادية، في وقت يطالب فيه نواب بمزيد من الرقابة على صلاحيات الرئيس في قضايا الحرب والسلم.