محمد أضا: أوسكار رويز أكد صحة قرار طارق مجدي بعدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام زد

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن رأي الكولومبي أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام، في اللعبة الجدلية التي لم تُحتسب ركلة جزاء لصالح الأهلي أمام زد خلال مواجهة الفريقين بالدوري المصري.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أوسكار رويز عمل اجتماع عبر تطبيق زووم واتفق مع قرار الحكم طارق مجدي وأكد صحة قرار طارق مجدي بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي أمام زد».

وأضاف محمد أضا أن «أوسكار رويز أكد أن الكرة لم تلمس الجزء الذي يُحتسب مخالفة لمسة اليد، وأنه أشاد بقرار الحكم وطاقم تقنية الفيديو بعدم احتساب اللعبة ركلة جزاء».