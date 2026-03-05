قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فريق 80 % منه ناشئين.. أول قرارات أمير مرتضى حال وصوله لرئاسة الزمالك
بدون ما تروح السجل.. طريقة إستخراج قيد عائلى جديد
هل استنشاق بخار الماء في نهار رمضان يفسد الصيام؟.. دار الإفتاء تجيب
مواعيد مباريات اليوم الخميس 5-3-2026 والقنوات الناقلة
أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟
8 سيارات إطفاء.. ماس كهربائي يشعل النيران في مول مفروشات بالغربية
تقارير: إسرائيل حاولت تصفية مسئول كبير في حماس بشمال لبنان
طائرات مسيرة وصواريخ.. إيران تشن هجمات صاروخية تهز وسط إسرائيل
النصف من رمضان .. ردّد دعاء الفجر يفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب
رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس
حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من أجواء باردة ونشاط للرياح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد أضا: أوسكار رويز أكد صحة قرار طارق مجدي بعدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام زد

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن رأي الكولومبي أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام، في اللعبة الجدلية التي لم تُحتسب ركلة جزاء لصالح الأهلي أمام زد خلال مواجهة الفريقين بالدوري المصري.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أوسكار رويز عمل اجتماع عبر تطبيق زووم واتفق مع قرار الحكم طارق مجدي وأكد صحة قرار طارق مجدي بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي أمام زد».

وأضاف محمد أضا أن «أوسكار رويز أكد أن الكرة لم تلمس الجزء الذي يُحتسب مخالفة لمسة اليد، وأنه أشاد بقرار الحكم وطاقم تقنية الفيديو بعدم احتساب اللعبة ركلة جزاء».

الأهلي زد دورى نايل اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

الطقس غدًا.. موجة برد صباحية وصقيع في سيناء وارتفاع تدريجي بالحرارة نهارًا

الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا وتستمر 5 ساعات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين الجديدة؟

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

صورة من الفيديو

رسومات ثلاثية الأبعاد تخدع صواريخ الكيان| حكاية حيلة جهنمية استخدمتها إيران لاستنزاف ذخائر إسرائيل

محمد امام ومرتضى منصور

محمد إمام يرد على مرتضى منصور: مفيش أقوى من الزعيم في التاريخ

ترشيحاتنا

فعاليات الأسبوع الدعوي التاسع عشر بجامعة الأزهر

البحوث الإسلامية يواصل فعاليات الأسبوع الدعوي 19 بـ صيدلة الأزهر

أداء العمرة

هل يجوز استخدام حبوب تأخير الحيض لأداء العمرة؟.. الأزهر للفتوى يجيب

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: الاحتكار عدوان على مقاصد الشريعة ومفسدة لبركة المال

بالصور

لعزومات رمضان.. فرخة روستو كاملة في الفرن مع أرز خلطة

فرخة روستو كاملة في الفرن مع أرز خلطة..
فرخة روستو كاملة في الفرن مع أرز خلطة..
فرخة روستو كاملة في الفرن مع أرز خلطة..

قفطان أنيق.. هنا الزاهد تستعرض جمالها بإطلالة رمضانية

بقفطان انيق..هنا الزاهد تستعرض جمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان انيق..هنا الزاهد تستعرض جمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان انيق..هنا الزاهد تستعرض جمالها بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها الترند.. 6 إطلالات لـ دينا الشربيني قبل فستان الفرح في اتنين غيرنا

بعد تصدرها التريند..10صور لـ دينا الشربينى بسبب فستان الفرح فى اتنين غيرنا
بعد تصدرها التريند..10صور لـ دينا الشربينى بسبب فستان الفرح فى اتنين غيرنا
بعد تصدرها التريند..10صور لـ دينا الشربينى بسبب فستان الفرح فى اتنين غيرنا

عودة دودج تشارجر هيلكات 2028 بمحرك V8

دودج تشارجر هيلكات
دودج تشارجر هيلكات
دودج تشارجر هيلكات

فيديو

رمال باها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد