من أفضل ممثلي دراما رمضان .. محمود عبد الشكور يُشيد بـ باسم سمرة

أشاد الناقد محمود عبد الشكور، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، بالفنان الكبير باسم سمرة.

وقال محمود عبد الشكور: دموع الأستاذ باسم هذا وجه واحد فقط لهذا الممثل الكبير مدير اللعبة، الماكر، الساخر، رجل القانون، الباحث عن العدالة، الأب حقيقي، والأب بديل، وصاحب نظرية خاصة لتحقيق للعدالة يخرج الوجه والتعبير المناسب في وقته

ساحر كبير في مسلسل “عين سحرية” من أفضل ممثلي دراما رمضان ومن أفضل ممثلينا عموما.

ويخوض الفنان باسم سمرة الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل عين سحرية.

وتدور أحداث مسلسل “عين سحرية” حول فني كاميرات مراقبة يجد نفسه متورطًا في عالم مليء بالأسرار والفضائح، لتتحول المراقبة إلى سلاح يكشف الفساد، بينما تصبح الحدود بين العدالة والخطر أكثر هشاشة.

مسلسل “عين سحرية” من تأليف هشام هلال، وإخراج السدير مسعود، ويشارك في بطولته إلى جانب عصام عمر وإبرام سعيد كل من باسم سمرة، وعمرو عبد الجليل، ومحمد علاء، وسماء إبراهيم، وفاتن سعيد.