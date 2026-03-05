ريهام عبد الغفور: أحببت مسلسل حكاية نرجس من اللحظة الأولى l خاص

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور، عن الاسباب التي حمستها للموافقة علي مسلسل" حكاية نرجس".

وقالت ريهام عبد الغفور في تصريحات خاصة لصدي البلد: بالتاكيد فكرة أختيار عمل لاخوض من خلاله السباق الرمضاني، امر ليس سهلًا، ولكني لم أتردد لحظة واحدة في اختيار مسلسل «حكاية نرجس»، خاصة وأن المشروع من إنتاج محمد مشيش، وأنا أثق فيه كثيرًا وأشعر أنني في منطقة آمنة.

وأضافت قائلة: توحدت مع شخصية نرجس في وقت مبكر، فمن كثرة حبي للعمل شعرت بالخوف في حال عدم تقديمه، فقد كان لديّ مشروعات درامية مختلفة، لكنني أحببت هذا المشروع من البداية، حتى إنني كنت لا أشعر بالتعب مع طول مدة التصوير التي تصل إلى 15 ساعة في بعض الأوقات، وكلما اقتربت من وداع الشخصية أشعر بالحزن.

الجدير بالذكر أن مسلسل حكاية نرجس من بطولة ريهام عبد الغفور وحمزة العلي وأحمد عزمي وسماح أنور وعارفة عبد الرسول.