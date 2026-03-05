قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد فتح الأجواء جزئيا.. طيران الإمارات تبدأ تشغيل محدود لرحلاتها لإعادة المسافرين
مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو
الخسائر الاقتصادية تدفع إسرائيل لتخفيف قيود الحرب
خالد هاشم لـ البنك الدولي: نستهدف تحديد 10 صناعات للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
إيران تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية
وزيرا الخارجية الإيطالي والأمريكي يبحثان هاتفيا الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز عدم إخراجها لمن عليه دين؟
الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لهجوم صاروخي
وزير الاستثمار: تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار
وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
أخبار العالم

ابقوا في منازلكم.. الداخلية القطرية تعلن رفع مستوى التهديد الأمني في البلاد

محمود نوفل

أعلنت وزارة الداخلية القطرية رفع مستوى التهديد الأمني في البلاد نتيجة القصف الإيراني على البلاد، مطالبة الجميع بالبقاء في المنازل والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظا على السلامة.

يأتي ذلك في الوقت التي أعلنت فيه وزارة الدفاع القطرية عن تعرض دولة قطر لهجوم صاروخي جديد، حيث تصدت الدفاعات الجوية للهجمة الصاروخية.

كما دعت الوزارة في بيان لها المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان، والتزام التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية وعدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية.

وسابقا، أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن صاروخاً باليستياً إيرانياً أصاب قاعدة العديد العسكرية الأمريكية، وذلك في إطار رد طهران على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع في الخليج.

وأوضحت الدفاع القطرية أن الدوحة استُهدفت بصاروخين، مضيفةً: "نجحت أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض أحد الصاروخين، بينما أصاب الصاروخ الثاني قاعدة العديد القطرية دون وقوع إصابات"، وفقا لما أفادت به وكالة “فرانس برس”.

وتواصل إيران ووكلاؤها استهداف حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، حيث استُهدفت السفارة الأمريكية في السعودية بطائرات مسيّرة إيرانية مشتبه بها، وسُمع دويّ انفجارات في العراق، ودوّت صفارات الإنذار فوق البحرين، وفي الوقت نفسه، تشنّ إسرائيل غارات على أهداف تابعة لحزب الله في بيروت.

قطر وزارة الداخلية القطرية إيران وزارة الدفاع القطرية صاروخ باليستي

