هل متابعة المسلسلات في رمضان تفسد الصوم أم تضيع الثواب؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما الحكم في صيام الشباب الصائمين ويتابعون الأفلام والمسلسلات الرمضانية الصباحية؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إن شهر رمضان الكريم هو شهر العبادة والقرآن وإحياء كل نوازع الخير في بني البشر، وهو فرصة لخروج الإنسان من الذنوب فلابد من اغتنام الفرصة في الخير دائما.

ونوهت أنه لا بأس من الترويح عن النفس بعض الوقت في نهار رمضان بمشاهدة البرامج الجادة أو الأفلام البريئة الخالية من وسائل الشر وتدمير الأخلاق والقيم.

حكم مشاهدة التلفاز أثناء شهر رمضان

قال الشيخ حسام الدين علام، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إنه من المعلوم أن شهر رمضان قد شرع لحكم عظيمة وأغراض نبيلة وتحقيق تقوى الله، فيكون من الواضح لكل عاقل أن التزود بالطاعات فى الشهر الكريم هو الهدف الأسمى الذي ينبغي على كل مسلم أن يحرص عليه.

ونوه أن مشاهدة ما من شأنه أن يكون مفيدًا على التلفاز ويتم تحصيل العلم النافع منه فبالتأكيد أن هذا لا يتنافى مع ما شرع له الصيام.

وتابع: اما إذا كان الإنسان سينخرط فى مشاهدة أمور لا تحل وتتنافى مع مقاصد الصيام وهى صيام الجوارح عما يغضب الله فهى من الأمور المنهى عنها تماما بلا خلاف، وعلى الإنسان أن يحافظ على وقته ويستغله فيما يرضى الله بالتزود من الطاعات.

مفطرات الصيام

ومن خلال فتوى لـ دار الإفتاء المصرية، نرصد أهم 23 فتوى تتعلق بالصوم حول ما يفطر وما لا يفطر احذر مما يلي في شهر رمضان .

ويضم القسم الأول من مفطرات الصيام (ما لا يفطر)، التالي:

1- تطهير اليدين بالكحول

2- الأكل والشرب ناسيًا

3- التبرد بالماء

4- الغسيل الكلوي

5- القيء عن غير عمد

6- وضع مرطب الشفاه

7- نقل الدم

8- بلع الريق

9- غسول الأذن إذا لم يكن بها ثقب

10- استخدام فرشاة ومعجون الاسنان من دون أن يتسرب شيء الى الجوف

11- تذوق الطعام باللسان دون بلعه

12- العطور والروائح

13- المراهم والكريمات

14- الحقن (عضل أو وريد)

15- قطرة العين

16- مرطبات البشرة

ويضم القسم الثاني من مفطرات الصيام (ما يفطر) ما يلي:

1) بخاخة الربو

2) قطرة الأنف إذا تجاوزت الخياشيم

3) التدخين

4) دم الحيض والنفاس

5) القيء عمدًا فى نهار رمضان

6) الجماع فى نهار رمضان